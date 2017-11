11/2017

יש כאן בחורה אחת, היא קטנטנה, רזה, שרירית ויפה, מאיזשהי ארץ מזרח אירופאית. היא לובשת את בגדי הגוף הכי יפים וחצאיות פרחוניות או מכנסיי תחרה, יש לה נעלי פויינט נקיות וורודות, היא מושכת את העיניים שלה באיי ליינר בחור, מרימה את השיער שלה לפקעת נמוכה, מתוחה ושווה, ויש לה חיוך קטן ומיסתורי. יש לה גישה כזאת שאומרת שהיא הכי הכי טובה, והמורים קונים את זה. הם נותנים לה תשומת לב ונותנים לה להדגים תרגילים. אבל כשמסתכלים מקרוב, רואים שהיא בעצם לא מי יודע מה מיוחדת או מוכשרת. הרגליים שלה עולות לגובה בינוני, הברכיים לא ממש מתיישרות עד הסוף, הקשת של הרגל שלה לא מאוד עמוקה. אבל משהו בעובדה שכשמסתכלים עליה היא נראית כל כך כמו בלרינה נורא נורא מטעה. אני חושבת על זה הרבה, על איך מראה יכול להטעות. איך כמו ה', שהיא גבוה וגמישה ויש לה רגליים כל-כך ארוכות שהיא מרימה עד השמיים, אף אחד מעולם לא טרח לתקן אותה, והיום הטכניקה שלה פשוט איומה, והיא נראית עקומה, חוץ מאשר כשמעמידים אותה בפוזה לתמונת סטילס. אני מרגישה שגם אני ככה לפעמים. אני "עוברת", אני מטעה. המורות חושבות שאני בלרינה עם חינוך עמוק ומצויין, אבל בפועל אני לא. בחורות אחרות, שיש להן פחות רגליים וגוף פחות מוצלח, לא מקבלות כל כך הרבה תשומת לב, ולפעמים הן הרבה יותר טובות. מצד אחד זה כיף לקבל את כל תשומת הלב הזאת, שחושבים שאת איזה משהו מיוחד, מתייחסים אליך כאילו את רקדנית של ממש, ואת מצליחה להחליק תחת הראדר, to fake it til you make, אבל מצד שני, כשאת עושה יותר מדי פייקינג בחיים שלך, את מתחילה להרגיש שאת זיוף. וזה לא רק בריקוד. לפעמים אני מרגישה שאני זיוף בלהיות בנאדם, בטח הבנאדם המתפקד, האחראי והעצמאי שאני מתנהגת כמוהו בדרך כלל. לפעמים, אני מרגישה שאני סתם ילדה קטנה ואבודה שאין לה מושג מה לעשות בחיים האלה. אני מתפעלת מחדש בכל פעם שאוכל שאני מכינה יוצא אכיל, כשאני מצליחה למצוא מקום חדש בעצמי, לעשות סידורי בירוקרטיה, להשיג משהו.

בשיעורים אני מרגישה כאילו אני יכולה לעקוב אחרי 95% מהדברים. ברוב הקומבינציות המודרניות אני יודעת רק בערך מה אני עושה. לוקח לי כמה חזרות ולפעמים כמה שיעורים עד שאני יודעת את כל התנועות, ולא מחרטטת איזה משהו תוך כדי שאני זזה בכיוון הנכון (whenever in doubt, just bounce, bounce, bounce). זה אף פעם לא ככה בארץ, אם זה ככה אני מתוסכלת להחריד ומרגישה שיש לי שיעור נורא. כאן רוב השיעורים הם כאלה, אז אני מתרגלת. אני לא בטוחה אם זה כי מלמדים כאן יותר מהר, כי החומרים יותר מאתגרים, כי אני לא רגילה אליהם. נדמה לי שרוב האנשים סביבי קולטים יותר מהר, מצליחים לפני. אין להם את הקצרים האלה במוח, שלא מאפשרים להם לחבר בין התנועות, נראה שהם יודעים מה בא אחרי מה. וכמובן עדיין הקפיצות הקטנות בבלט, ובכלל הדברים המאוד מהירים, כמו פרפה. אבל חוץ מזה אני מתקדמת ולומדת, עוד ועוד מורות שמות לב אלי ומשבחות אותי. אני מנסה להיות נחמדה לעצמי, ולרוב זה עובד. אני רק שואלת לגבי זה המון המון שאלות. מה מזה שלי ומה מזה של השיעור או השיטה או הדרישות. מה בעצם המטרה בללמד קומבינציה כל כך מהר ואז לתת לרקדנים להתמודד עם החומרים עד שהם מצליחים ליצור את כל החיבורים. אולי זאת בעצם שיטה טובה יותר, יותר מגדלת ופחות מקטינה. אני לא יודעת, אבל אני ממשיכה לשאול.