כינוי: Perpetual Rose

מין: נקבה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015



<< נובמבר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Perpetual RoseנקבהRSS: לקטעים

11/2017

I can't see New Yrok

כשהייתי בת 12, בין יתר הספרים הלא מותאמים לגילי שקראתי, קראתי גם את הספר אדי מלך המסטולים, שמספר על בחור או אולי נער, שמתמכר לסמים קשים. מבין כל התיאורים שהיו בספר, מה שהכי תפס אותי, היה שאדי מספר על הפעם הראשונה שבה הוא הזריק הירואין, על תחושת זיקוקי הדינור, ועל איך כל פעם נוספת שבה הזריק, הייתה אך ניסיון כושל לחוות את תחושת האושר העילאי הראשונית הזאת. אני חושבת שבעצם כל הדברים בחיים הם ככה. למשל, אני זוכרת את הפעם הראשונה שבה גמרתי. הייתי כנראה בת 8 ולא ממש הבנתי מה קורה, אבל הרגשתי את אותם זיקוקי הדינור בדיוק. ולא שמאז גמירות הן לא דבר נהדר, אבל תחושת הבתוליות שבגילוי של הפלא הזה נעלמה. וככה זה גם עם ניו יורק. יש פה מקומות מדהימים, מאכלים מדהימים, שיעורים ומורים מדהימים, שכונות, בתים, עיצובים. זה מדהים לצעוד בווסט ווילג' ולדעת שאני יכולה לעשות את זה כל יום, או לשתות סמודי של אסאי עם חמאת בוטנים, אבל הפעם השנייה שבה אני עושה כל דבר, היא אינהרנטית פחות טובה. ומה כל העיר הזאת עבורי אם לא ניסיון ל-redo של הסתיו ההוא של לפני שנתיים, לחיות את החיים האלה שהיו יכולים להיות לי אז, אם לא הייתי מתקבלת ללימודים ומתחילה אותם, אם לא הייתי בזוגיות שהרגשתי מחוייבת אליה, עד שנחנקתי ועזבתי, אם לא הייתי מפחדת. אז אני מחכה שהעיר הזאת תמאס עלי, שאטבול בכל נהר פעמיים או שלוש או כמה שצריך, עד שארגיש שמיציתי, שהוא כבר לא אותו נהר, ואני לא לא אותה אני, או משהו. אני מרגישה איך זה קורה לי עם כל מיני מקומות שאני אוהבת. ואני קצת מקווה שזה יקרה לי גם עם יתר הדברים, בכדי שאוכל להרגיש שזה בסדר להשאיר את העיר הזאת מאחור, לדעת שהיא הייתה טובה אלי, אבל שטוב שהייתה. זה לא עובד עם כל המקומות, בין אם שכונות שאני רוצה ללכת בהן עוד ועוד ובין אם בתי קפה שאני רוצה לנסות את כל העוגיות והמאפים שלהם. וכמובן שהדבר שבעיקר לא מרגיש ככה בכלל, זה הריקוד, שהולך ומשתפר ומעמיק ככל שאני לומדת את השפה התנועתית, ככל שאני נקשרת למורות, ככל שאני הולכת ומפתחת קראש על ג'. אבל הגוף שלי גם מרגיש מפורק, והיום בשיעור בלט הוא ליטראלית לא רצה יותר, אז רבע שעה לפני הסוף, לקחתי את עצמי והלכתי. אני מתחילה להרגיש שבתוך כל ענני הפנטזיה האלה, שכאן איכשהו מצליחים להיות מציאות, אני דוחפת את עצמי יותר מדי חזק, וקצת מנסה להיות מישהו שאני לא.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Perpetual Rose , 4/11/2017 05:12