10/2017

I've been thinking too much about you

"היא דיווה", הוא אמר, "תסתכלו עליה, כולנו היינו רוצים להיות היא כשנהיה גדולים". היא לא דיברה או הסתכלה על אף אחד, ולמרות שזה היה נדמה כמו סנוביזם, הערכתי שהיא דווקא הרגישה נבוכה. וגם חשבתי שאני בטח הייתי רוצה להיות היא כשאהיה גדולה, שעברה לניו יורק לשנה, אבל קבלה מלגת אומן בשביל להשאר עוד, ונשארה עשר שנים, וגרה ב-lower east side ומלמדת בסטודיואים הנחשקים בעולם, והופכת למוזה של כל מיני כוריאוגרפים גדולים. (אבל אני כבר גדולה ואני אני.) יש לה עיניים צהבהבות, שקדיות, אף סולד מעט רחב, ומחודד בקצה, ועצמות לחיים גבוהות מאוד, כמו שיש להרבה אנשים מהמקום שממנו היא באה. וכשהיא זזה יש משהו מקורקע וחייתי, כמו של פנתר, בתנועה שלה, שזורמת ונמסה לתוך עצמה. אני צריכה להכריח את עצמי לא לקחת את השיעור שלה כל יום, למרות שהיא מלמדת ולמרות שאני רוצה, כי אני לא רוצה להתקבע על דברים ואני מנסה להתפתח ולהחשף לכל מיני סגנונות, אבל יש ימים שבהם זה קצת קשה, אז אני מתנחמת בזה שלפעמים אני רואה אותה בסטודיו לוקחת שיעורים אחרים (לפעמים אפילו איתי), ובשיחות ארוכות במסדרון, ומקווה שבקרוב גם נעבור לשלב החיבוקים. (See the sunset with no sleep at all...)