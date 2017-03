כינוי: Perpetual Rose

3/2017

There's a crack in everything

אני אמרתי שאני כועסת עליך כי לך דברים הסתדרו, את קיבלת את כל מה שהיית צריכה, ואז מה אם את משלמת על זה מחירים של סינדרלה לפני שפגשה את הנסיך. לי לעומת זאת לא הסתדר כלום, רציתי שתהיה לי משפחה עד גיל שלושים, עם גבר ותינוק וכל הדברים הבנאליים האלה, וזה כמובן כבר לא יקרה, כי ויתרתי על זה בגלל שרציתי אותך ולמרות שקיץ שלם היה נראה שהפנטזיה תתגשם, בסוף המציאות סטרה לי בפרצוף, ולא קיבלתי. ת׳ אמרה שאני מקנאה בך נורא, אני מקנאה כי את, כמוני, יודעת לזהות את כל הסדקים האלה של אנשים, אבל את, לעומתי, לא שואלת אף אחד ומתגנבת פנימה, את יודעת איך לתפוס מקום. ואני ישבתי שם והדמעות זלגו לי חרישיות על הלחיים וידעתי שהיא צודקת, אני כועסת על האגוצנטריות שלך, על זה שאת לא עוצרת, כשאת רוצה משהו את פשוט לוקחת אותו. ואני לא. המציאות כל הזמן אומרת לי שלא, אבל אני רוקעת ברגליים כמו ילדה ואומרת שאני רוצה ואני רוצה ואני רוצה, ומה אכפת לי שאי אפשר. בשיחה ההיא רציתי לשאול אותך ממה את מפחדת? הרי כבר אכזבת אותי, תסכלת אותי, הכעסת אותי והברזת לי, שיקרת לי, התנשאת מעלי ודחית אותי. אני יודעת עליך שאת מניפולטיבית כשאת צריכה להיות, שלפעמים את מדוכאת וחרדה ומתנהגת כמו טינאייג׳רית ושהרבה פעמים יש לך מעט מאוד יכולת לאינטרוספקציה, שאת מזייפת ומכחישה המון. ולמרות כל מה שאני יודעת עליך זה לא משנה את העובדה הבסיסית שאני אוהבת אותך נורא ורוצה לחלוק איתך את החיים האלה, או לפחות לנסות. רציתי גם להגיד לך שזה לא פייר שאת מטיפה לי שאני צריכה ללמוד להיות לבד ולא להסתמך על דברים חיצוניים בשביל האושר שלי, כי ההסתמכות שלי עליך היא כמו ההסתמכות שלך על ר׳, רק שלך, כאמור, הצליח. כל אחת מאיתנו והחסכים שלה, לך מעולם לא הייתה אמא כמו שצריך, ואני תמיד האמנתי שלא אצליח למצוא אהבה רומנטית ובסוף אתפשר על גבר בורגני תכול עיניים שידבר בקול שקט ורגוע, ויאהב מאוד ילדים. אבל אחר כך הכרתי אותך והרגשתי שאת כל מה שאני צריכה בשביל להיות מאושרת, וזאת ההשלכה שלי עליך, כי אותך אני דווקא רואה לאשורך. והדבר האחרון שרציתי לומר זה שלמקרה שלא שמת לב, אני עדיין מאוהבת בך, ואיך זה יכול להיות שלך כל האש הזאת כבתה בשנייה?

