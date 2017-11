11/2017

oh darling, do you walk on thin ice.

i can fuck you up real good.

boy do you really wanna mess with me?

מסתבר שיש לי בעיות זעם ושאני לא מקבלת אנשים כמו שהם ושאני לא בוגרת מספיק ושאני בן אדם מתוסבך עם בעיות דכאון

ואולי אני פשוט מבזבזת את הזמן על כלום

ולפעמים הכלום הזה אפילו לא טוב מספיק כדי שאשאר.

אבל כוח ההרגל חזק מכל אהבה.