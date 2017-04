4/2017



העניין הזה של לצאת עם מוזיקאי starting to take a toll וכשהוא לא בעבודה הוא כל פעם בחזרה אחרת ולפעמים גם צריך סתם לשבת ולדבר או לכתוב מוזיקה ככה שזה לוקח 99% מהזמן הפנוי שלו and this is not what i signed up for, בטח לא עכשיו כשאני לא ישנה בלילה ומלאה במחשבות אובדניות ומתח נפשי. אני חושבת לעזוב את חיפה כי אני לא מצליחה לישון, האויר פה לא נעים כמו האויר של הקיבוץ והכל כל כך רועש. גם המוח שלי רועש. אני לא נרדמת בלילות והמוח לא עושה לעצמו shut down וכל הזמן פועל בלי מנוחה וזה מעורר בי זעם ומחשבות על השניה בה הסכין תגע לי בעור או הכדור במוח או הכדורים שיחליקו במורד הגרון או הגוף שלי שיפגע בקרקע כשאני אקפוץ מהמרפסת. אני צריכה עזרה ואין לי איפה לחפש אותה.