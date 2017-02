2/2017

~~~

איך תקרא לי פרנואידית אם אתה מסתכל עמוק לעניי ואומר לי בחצי ציניות שאתה עוקב אחריי באובסיסביות?

שאתה מכיר אותי יותר טוב מעצמי

שאתה יודע לאן אלך ועל מה אחשוב

אולי אני לא טובה בשחמט הזה

אבל מצד שני אתה גם יודע שאני מאלו שהופכות את הלוח קיבינימאט אם בא לי באותו רגע

אולי גם את העולם על הדרך

בינתיים כיף לי, אתה יודע שטוב לי.

וכנראה שזו הסיבה שהתאהבתי בך מלכתחילה.

~~~

Can we burn something, babe?