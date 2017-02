2/2017

One day baby, we'll be old





And think of all the stories that we could have told





~





בכלל אין לך חיוך יפה

והעניים שלך לא מלאות תום

או תשוקה

הן לא שובבות

ואין בהן מסתוריות





אבל לשטן יש הרבה מסכות

ואני מזהה אותך







היית מכור פעם?

זה רודף אותך לנצח

לנצח





לנצח מלחמות עם עצמך,

לא ליפול חזרה לגהנום הזה





הגהנום הזה של שכרון החושים,

להתמסר לתענוג שבכאב

להשתחרר





אני אשקר אם אגיד שאני לא נלחמת בזה.





ואתה,

אתה מצאת את דלת הסתרים הקטנה

הדלת שמובילה עמוק לתוך ראשי

לתוכי





ואתה מתקתק בה בנימוס.