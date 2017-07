7/2017

We are punished for our refusals. The impulse that we strive to strangle broods in the mind and poisons us. The body sins once, and has done with its sin, for action is a mode of purification. Nothing remains then but the recollection of pleasure, or the luxury of regret. The only way to get rid of temptation is to yield to it. Resist it, and your soul growsז sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what is monstrous and unlawful

באמצע חדר ההמתנה של מחלקת רדיותרפיה נחתה עליי ההבנה שעם כמה שזה כואב לפעמים, אני לא מתחרטת. תחושת הפספוס צובטת אבל אין ברירה אחרת. חרטה היא לאקשרי שאין לי זכות לקבל כל עוד אני בוחרת ללכת עם הלב. והחלטתי לתת לו לנצח גם אם בסוף יכאב. אני פשוט רוצה הכל. אני רוצה ללמוד ולדעת הכל ולהיות ולאהוב ולהפתח ולהפסיק להיות מדוכאת כי אני יודעת שמגיע לי טוב. מגיע לי שיקרו לי דברים טובים ומגיע לי להיות הדבר הטוב של מישהו אחר. וזה בעצם מקור התסכול. זה מעגל הרסני שמזין את עצמו כי אני יודעת שלא אקבל את מה שאני רוצה. הפעם לא אעשה את הטעות של לא לעשות כלום בגלל שאני לא יכולה לעשות הכל. אהיה אמיצה, אאסוף את החרא שלי ביחד, ואמשיך ללכת.