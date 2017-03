3/2017

אני תמיד עושה את מה שאסור כאילו בכוונה להיות עצובה. איזה הרגל מחורבן. אני לא זוכרת מתי לאחרונה הרגשתי באמת טוב. כשאני לא עצובה אני משועממת. אני לא תמיד עצובה אבל תמיד משהו חסר וזה יושב לי הלב עם כל ה100 קילו שלו ומוחץ ומוחץ. עצם העובדה שאני תמיד כותבת אותו הדבר רק מדגישה כמה זמן זה כבר ככה. וזה הדבר הזה שמונע ממני הכל. זה ההבדל בין פעם לא מזמן לעכשיו. אני מבזבזת את הזמן שלי על לחשוב ולתהות ולנסות לנחש מה גורם לאנשים לעשות דברים מסריחים ומה גורם לאנשים להסתדר בחיים בצורה שונה ממני. אני חושבת המון על הצבא. זאת הייתה הבריחה המושלמת. ומה עכשיו מה אעשה. אני כל כך מבינה את זה. באמת. את התחושה הזאת, הסחרור של החזרה להכרה, רק קבוע. כמו לחבר שפתיים עם מישהו בפעם הראשונה. מכירים? במה ממלאים את הריקנות הזאת כשפשוט אין את זה? מתי בנאדם גרם לך לחזור להכרה? מתי הייתה השיחה הבאמת טובה שלי בפעם האחרונה? אני אפילו לא זוכרת. מעניין עם מי היא הייתה ומתי ועל מה. השיר הזה תמיד נשמע שונה. ואני אפילו לא מאמינה בתקשורת מסובכת. ולא מיומנת בהתאם. אני פשוט תמיד משתדלת לדבר תכלס ומאמינה להרבה. והשיר הזה בכלל לא נשמע כמו סצנת אהבה. יותר כמו טיול בפארק או יום כיף בלונה פארק. לא בהכרח משהו שקשור לפארק. אבל מעניין מה הם שמעו בו שאני לא. אני מקשיבה לזה הרבה לאחרונה. שאר הזמן לסתם מוזיקה בינונית שלא צריך להקדיש לה תשומת לב. חמודי היה אמור לבוא אבל החליט לסטות מהתוכניות אחרי שכל כך שמח על ההזמנה. אופייני. ווואו השיר הזה הוא פשוט בלאגן יפיפה. מהפך אל הפחת. אולי ההרגל הזה של לכתוב פה כאילו אני מדברת עם מישהו לא טוב לי. זה פתרון טוב אבל לא אמיתי מספיק. זה החסרון בבלוג, ברגע שהוא הופך לחבר. ועל זה כתוב מוזיקה לאסקפיזם בלבד. חה. מתלבטת אם לנטוש את dune. נראה לי שנתתי יותר מדיי צ'אנסים למדב. השאלה היא מה להתחיל עכשיו. וגם מזמן לא שחיתי. וזה חבל כי כשאני שוחה זה ממש כמו בהיכן דעתי. way out in the water, see it swimming. זה נגיד הרגל טוב. אולי בסוף אטבע בעצמי, אי שם במים. זהו מספיק עבר לי