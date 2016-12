12/2016

ב2 בלילה מצאתי את עצמי משמיעה את ההודעות שלו בלופים. התגעגעתי לקול הזה שלו. הוא שיכור ומשעשע ומרשה לעצמו להגיד לי דברים שהופכים לי את הבטן, למרות שכבר אמרו לי דברים גסים הרבה יותר. עצם העובדה שזה הוא. אני באמת לא יודעת לאן הוא חותר. לפעמים גם יוצאים לו דברים מתוקים ואני כמעט כמעט מאמינה לו. אבל החלטתי עוד לפני שמשהו קרה- לא אהיה ריבאונד. אני לא יודעת מה גורם לכל אותם אנשים לחשוב שאני טובה רק לסקס. אבל כמו שאני תמיד אומרת, I deserve to be treated like a piece of meat but also respected for my intelect, ולכן לא אהיה ריבאונד, ובטח שלא שלו. ממנו אני דורשת יותר. אני לא יכולה שלא להתעלם מההרגשה שהוא עושה את זה בשביל לשקם את האגו הפגוע שלו מאז הפרידה, למרות שאני בכלל לא יודעת מה קרה שם. אני לא רוצה לדעת. אבל זאת התחושה שמכרסמת בי. בכל אופן, החלטתי וכך יהיה. אולי ארגיש גרועה ומכוערת ואולי זה יהיה הפספוס הכי גדול אבר, אבל, נו שוין, שיצטרף לרשימה.

אתמול ישבתי עם אבא איזה שעתיים ועשינו מחקר על מקומות מעניינים לשנה הבאה. אני מתחילה להסגר על כיוון שאני מאוד מאוד אוהבת. זה מרגש ומבעית בו זמנית. לא שמעתי מאף אחד מהחברים שלי כבר שבועיים ואני בטוחה שגם לא אפגוש אותם בחופש. יום אחד אני אעלם אלפי קילומטרים מכאן והם אפילו לא יידעו. עוד לא החלטתי אם זה יותר עצוב או משעשע.

סיימתי את cat's cradle וזה מסוג הספרים שהם כיפיים בצורה עמוקה שדורשת קריאה חוזרת. אולי עוד שנה