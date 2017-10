10/2017





חג שמח לכולם! :) חג שמח לכולם! :)

מצטערת על החוסר עדכון בתקופה האחרונה - מי שקרא את הפוסט האחרון שהעלתי, יכול להבין קצת מה היה שם...

הפעם החלטתי לעשות פוסט מצויירים! חשוב לציין - לא שמתי המון סרטים שאני בעצמי גם אוהבת כי רציתי שכל מה שיהיה יהיה איכותי וטוב, ככה שבקצב הזה כנראה שיהיה חלק ב' לפוסט הזה (:

הפעם גם כל הפוסט יהיה פתוח לכולם!

מה בפוסט?

-PSDים לגיפים להורדה

-בייסים לכפתורים

-בייסים לבאנרים

-פונטים

-PNG דמויות להורדה

-תמונות לעיצובים להורדה

-כפתורים

-באנרונים

-קולאז'ים

-גיפים

אז למה אנחנו מחכים? בואו נתחיל!

PSDים לגיפים

~תוצרת אישית לשימוש אישי~

בייסים לכפתורים

~תוצרת אישית לשימוש אישי עם קרדיט מקושר~





בייסים לבאנרים

~תוצרת אישית לשימוש אישי עם קרדיט מקושר~

פונטים להורדה

~תוצרת חוץ לשימוש אישי~

PNG דמויות להורדה

~תוצרת חוץ לשימוש אישי~

תמונות לעיצובים להורדה

~תוצרת חוץ לשימוש אישי~

כפתורים לצפייה

~תוצרת אישית לצפייה בלבד~





באנרונים לצפייה

~תוצרת אישית לצפייה בלבד~





























קולאז'ים לצפייה

~תוצרת אישית לשימוש אישי בלבד~

גיפים לצפייה

~תוצרת אישית לצפייה בלבד~

Your Welcome - Moana







Down in New Orleans - The Princess and The Frog









Under The Sea - The Little Mermaid











מקווה שנהניתם, נתראה בפוסט הבא