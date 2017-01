כינוי: Realcovery

בת: 3







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 1/2017 12/2016 11/2016 9/2016 6/2016



<< ינואר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

הבלוג חבר בטבעות:

<< הפרעות אכילה-נלחמים. >> ±



הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RealcoveryRSS: לקטעים

1/2017

המילון השלם להפרעות אכילה.







אנורקסיה אתלטית- הפרעת אכילה שמאופיינת על ידי ביצוע פעילות גופנית מופרזת, בתדירות קיצונית וכפייתית כדרך להגבלת צריכת הקלוריות, לשליטה במשקל ו/או ברגשות, לעיתים קרובות לצד צריכת אוכל מוגבלת.



אנורקסיה נרבוזה- הפרעת אכילה שמאופיינת על ידי הגבלת צריכת המזון, הרגלי אכילה שגויים או רוטינות אכילה שגויות, אובססיה לצורת גוף רזה (בדרך כלל באופן קיצוני) ופחד לא הגיוני מעלייה במשקל ולעיתים לצד דימוי גוף שגוי ותפיסת גוף לא ריאליסטית. לעיתים נקראת גם AN (כקיצור של anorexia nervosa).



אנורקסיה נרבוזה לא שגרתית- מאובחנת לעיתים קרובות אצל אדם שאינו בעל כל התסמינים לאנורקסיה נרבוזה שיגרתית. דוגמא לכך היא אדם עם כל התסמינים של אנורקסיה נרבוזה אך עדיין עם BMI שמעל 17.5. לעיתים האבחנה היא גם EDNOS.



אגירת מים/edema- עודף של נוזלים סביב המערכות החיוניות בגוף או/ובאיזורים מסויימים מתחת לעור. תופעה שכיחה מאוד במהלך שיקום מהפרעת אכילה מגבילה ובזמן המחזור החודשי אצל אישה, אבל יכול להיות סימן לבעיות בריאותיות כמו תסמונת ההזנה מחדש, בעיות בכליות, מחלות לב או התייבשות. אגירת מים עלולה לגרום לעלייה במשקל של כמה קילוגרמים (אף 8 ויותר) אף על פי שלא מדובר בעלייה אמיתית במשקל (ללא עלייה במסת השריר/שומן). עוד מידע וסימפטומים על אגירת מים בפוסט הזה.



אכילה תגובתית- אכילה בולמוסית כתופעת לוואי של המצאות בתת תזונה. לרוב מופיעה בהפרעות אכילה מגבילות. עוד בפוסט הזה.



אורתורקסיה נרבוזה- הפרעת אכילה שמאופיינת באובססיה קיצונית להמנעות ממאכלים על מנת לא להפוך ל"לא בריא". לעיתים מופיעה בשילוב עם הפרעות אכילה אחרות.



אנה- קיצור לאנורקסיה נרבוזה, נמצאת בשימוש לעיתים קרובות במדיה החברתית ובדיבור יום יומי. בנוסף לעיתים קרובות אנשים הסובלים מאנורקסיה נרבוזה מעדיפים לכנות את המחלה שלהם בצורה כזו, על מנת להפריד את המחלה מהם וליצור דמות נוספת שחיה איתם בגופם.



בולמוסים/לבלוס- צריכה חדה של כמות גדולה של אוכל, לרוב מאופיינת בליווי רגשות שליליים של אשמה וחוסר שליטה. בולמוסים במהלך שיקום מהפרעת אכילה מגבילה הם דבר נורמאלי לחלוטין ולמעשה בריא, היות והם נוצרים מתגובה להרעבה שהגוף חווה ונועדים לצמצום הגרעון הקלורי שהגוף שוהה בו. עוד בפוסט הזה. הבולמוסים יעברו כשהגוף יהיה בריא יותר וייפטר מהגרעון הקלורי ויחלים מהנזק שחווה.



בולמוס-הקאה- צריכה חדה של כמות גדולה של אוכל (לבלוס), ואז לנסות להיפטר מצריכת האוכל הגדולה, לעיתים קרובות על ידי הקאה או שימוש שלילי במשלשלים. אקט מסוכן, מופרע ולמעשה לא אפקטיבי כשזה נוגע להפטרות מהקלוריות.



בולימיה נרבוזה- הפרעת אכילה שמאופיינת באכלה בולמוסית ולאחר מכן בהקאות, התעמלות קיצונית, שימוש במשלשלים ו/או הגבלת קלוריות. נפוצה כניסיון "לפצות" על צריכת אוכל, לשלוט במשקל ולהתמודד עם רגשות. בולימיה נוצרת לעיתים קרובות כתוצאה מהגבלה קלורית ראשונית שמובילה לבולמוס ואז החולה משתמש בדרכים מופרעות כניסיון להפטרות מכמות האוכל שצרך, מה שמוביל למעגל הבולמוס-הקאה לחזור על עצמו שוב ושוב. לעיתים קרובות מופיעה ככלי להתמודדות עם רגשות. הקיצור הוא BN (Bulimia nervosa).



דיאבולימיה (diabulimia)- הפרעת אכילה בה חולה מסוג 1 של סוכרת (סוכרת נעורים) משתמש באופן מכוון בפחות אינסולין ממה שדרוש לגופו על מנת ליצור במכוון ירידה במשקל.



הפרעת אכילה כפייתית- לעיתים קרובות מכונה BED, הפרעת אכילה שלעיתים קרובות אנשים בשיקום מהפרעת אכילה מקבילה מניחים (באופן שגוי) שהם יפתחו או שכבר יש להם אותם. קראו עוד על בולמוסים ולמה אתה לא סתם "מקבל" הפרעת אכילה כזו בפוסט הזה והזה. הפרעת אכילה כפייתית היא הפרעת אכילה חמורה (שנוצרת לעיתים קרובות כתוצאה מטראומה, התעללות וחוסר יכולת להתמודד עם רגשות שליליים) ומאופיינת בהתקפי זלילה ללא "פיצוי" לאחר מכן, כגון הגבלה קלורית, הקאות או התעמלות קיצונית. בעקבות זאת, לעיתים קרובות מאוד, הסובל נמצא בעודף משקל/השמנת יתר.



הגבלה קלורית- אכילה של מעט מידיי קלוריות ביחס למה שהגוף שלך צריך לתפקוד יום יומי תקין. הגבלה קלורית משתנה מאדם לאדם. לדוגמא: אצל חולה X הגבלה קלורית היא צריכה של 2000 קלוריות, אצל חולה Y מדובר בצריכה של 1500 קלוריות.



הפטרות מקלוריות- ניסיון להפטר מאוכל או במקרים מסויימים מנוזלים, לעיתים קרובות על ידי הקאות או על ידי שימוש במשלשלים. אקט זה הוא אקט מסוכן, מופרע ואקט לא אפקטיבי כניסיון להפטר מהקלוריות שהחולה צרך.



EDNOS/הפרעת אכילה לא ספציפית- הפרעת אכילה שאינה פוגשת את הקריטריונים של הפרעות אכילה אחרות כמו אנורקסיה או בולימיה. EDNOS היא הפרעת האכילה הנפוצה ביותר אצל אנשים הסובלים מהפרעות אכילה.



מיה- קיצור לבולמיה נרבוזה, נמצאת בשימוש לעיתים קרובות במדיה החברתית ובדיבור יום יומי. בנוסף לעיתים קרובות אנשים הסובלים מבולמיה נרבוזה מעדיפים לכנות את המחלה שלהם בצורה כזו, על מנת להפריד את המחלה מהם וליצור דמות נוספת שחיה איתם בגופם.



משקל הגוף הטבעי/ Set Point Weight- המשקל הטבעי לגופו של כל אדם שאדם שומר עליו רק באמצעות אכילה שמתבצעת בהתאם לסימני הרעב/שובע ללא כל התנהגות "מפצה". לכל אדם יש את המשקל הטבעי שלו, המשקל אליו הגוף שואף על מנת לתפקד באופן האידיאלי ביותר. אצל חלק (עם זאת, מעט מאוד) זה יכול להיות BMI 18, אצל חלק BMI 24. ירידה במשקל מתחת למשקל הטבעי לגוף תגרום להשלכות שליליות על הבריאות. הגוף שלך יעשה הכל על מנת לשמור אותך במשקל הטבעי לגוף שלך, לא משנה אם אתה באופן טבעי בBMI 19 ותנסה לעלות לBMI 21, או שאם אתה באופן טבעי בBMI 21 ותנסה לרדת לBMI 19. המשקל הטבעי לגוף הוא טווח של בין 5-10 קילוגרמים בערך, ומשתנה ככל שאנחנו מתבגרים. משקל של אדם בן 8 לא יישאר אותו הדבר כשהאדם יהיה בן 21. ומשקל של אדם בן 21 לא יישאר אותו דבר כאשר אותו האדם יגיע לגיל 50.

עוד בפוסט הזה והזה.



מינימאוד/MinnieMaud/MM- מדריך מבוסס מדעית לאנשים הנמצאים בשיקום מהפרעת אכילה מגבילה. מיני (Minnie) משוייך למחקר ההרעבה מיניסוטה (The Minniesota Starvation Experiment) ומאוד (Maud) משוייך למאודסלי (Maudsley) שהוא שמו של טיפול נפוץ להפרעות אכילה מגבילות. עוד מידע על MM נמצא כאן.



מחקר ההרעבה מיניסוטה- The Minnesota Starvation Study- מחקר קליני שמטרתו הייתה לחקור ולגלות את ההשפעות הפיזיות והנפשיות של ההרעבה על הגוף. המחקר גילה כי הרבה מהתסמינים אשר מאפיינים חולי אנורקסיה נרבוזה ובולמיה נרבוזה, כמו לדוגמא אובססיה לאוכל, מחשבות טורדניות, בולמוסים, חרדות, דכאון ובידוד חברתי הם למעשה תסמינים הנוצרים כתוצאה ישירה מההרעבה שהגוף חווה. עוד מידע נמצא כאן.



מצב הרעבה- שינויים פיזיולוגיים וביוכימיים שמאטים את חילוף החומרים בתגובה למחסור בקלוריות. למצב הרעבה יש השלכות שליליות על הבריאות הפיזית והנפשית של האדם. הגוף שלך "רץ" על המינימום שיש לו והוא בפאניקה. החילוף חומרים מאט, ואולי תחווה כמה סימפטומים כמו עלייה (חדה) במשקל למרות שאתה אוכל מעט או שחזרת לאכול רגיל, תחושת קור, אובססיה לאוכל, איבוד המחזור החודשי, מחשבות טורדניות, חרדות במיוחד סביב אוכל, בולמוסים, נשירת שיער/הפסקה בגדילת השיער, תחושת דכאון ועייפות. כל אלו מופיעים לעיתים קרובות אצל אדם עם הפרעות אכילה מגבילות, אבל הם יעברו לאט לאט כשהאדם יתחיל לאכול מספיק, מה שברוב המקרים הוא 2500-3000 קלוריות +. עוד מידע בפוסט הזה.



תסמונת ההזנה מחדש (Refeeding syndrome)- תסמונת שנוצרת כתוצאה משיבושים בחילוף החומרים שנוצרים כתוצאה מחסך בערכים תזונתיים אצל חולים שהורעבו או נמצאים בתת תזונה קיצונית וחמורה. עוד מידע ותסמינים כאן.



YourEatopia/YE0- אתר ששינה את שמו לאחרונה לThe Eating Disorder Institue , ותפקידו לספק מידע מועיל ומבוסס מדעית לגביי הפרעות אכילה מגבילות ושיקום.



ED- קיצור להפרעת אכילה (eating disorder).



Hypergymnasia- שם נרדף לאנורקסיה אתלטית.



BED- קיצור להפרעת אכילה כפייתית.



BMI/BODY MASS INDEX- פורמולה שמראה איזון בין גובה למשקל של בן אדם, ונותנת אינדיקציה לגביי המצאות בתת משקל/עודף משקל/משקל תקין. BMI נמדד במספרים, כש18.5-25 זה הטווח התקין (במדינות מסויימות 20-25 או 19-25), 18.5 או פחות זה תת משקל, מעל 25 זה משקל עודף ו17.5 ומטה זה תת משקל חמור (תת משקל אנורקטי). הפורמולה הזו אינה מבדילה בין אחוז/מסת שומן, שריר ועצמות. BMI נותן אינדיקציה לגודל ולא לבריאות. שוב, BMI לא משקף את מצבו הבריאותי של האדם. לכולנו יש משקל טבעי שונה. חלק (למעשה, מעט) יכולים להיות בריאים בBMI 18, שנחשב לתת משקל על פי הBMI, וחלק יכולים להיות בריאים בBMI 27, שנחשב לעודף משקל. עוד בפוסט הזה והזה.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Realcovery , 11/1/2017 11:16