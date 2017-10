10/2017

חביתה וקפה...

בעיקרון, אני לא אוהבת ביצים, הן עושות לי בחילה. אבל אחת לכמה זמן, הגוף שלי ממש זקוק, אז אני עושה חביתה ודואגת שלא יהיה לה ריח או טעם של ביצה. זה אומר להוסיף לה המון ירק: פטרוזיליה, כוסברה, בצל ירוק, פלפל שחור ולמעלה לימון סחוט, ומלא אקונומיקה בכיור וטיהור יסודי של חצי מטבח. אם כבר חביתה, אז כזו



יש איזה משהו אישי ואינטימי, ביתי כמו גרביים, כשאנשים מספרים איך הם אוהבים לעשות חביתות, שלא כמו לספר על איך הם אוהבים להכין קפה. משום מה קפה מלא בחשיבות עצמית, חביתה היא מפנקת ומחבקת. תה בעיני מלא באצילות וצניעות פשוטה. הוא נעים לי בקנקן בריטי, עם ספל ותחתית, ועלים ציילוניים. אני מאוד אוהבת תה. הוא מרגיע אותי ונעים לי. קפה, כמו אלוהים - יש אחד :-) (ליום).



כרגיל אני כאן ולא כדי לדבר עם חביתות וקפאים... אבל מאחר והרוח שלי עדיין מרחפת מעל פני הדבר האמיתי לשמו נתכנסתי, וכל מיני מעופפים מושכים את תשומת ליבי.. ואני בונה כל מיני משפטים (כמו זה) שמכוונים להגיע לאיזו תכלית, והיא איננה, והם נגמרים סתם כך בנקודה. בשבוע שעבר ניסיתי להסביר למישהי מה זה log. מעבר להיותה מילה המציינת נפח של נוזלים, בדר"כ של יין או שמן (ושוב מתרחשת כאן בריחה מהנושא), log הוא מה שהתוכנה מספרת שהיא עושה, ברגע שהיא עושה אותו, לעצמה וליקום. אם היא עכשיו כותבת, אז היא תכתוב שהיא כותבת, אבל אז גם אפשר להיתקע בתוך Loop, כי אם היא תכתוב כל הזמן שהיא כותבת, היא לא תפסיק לכתוב שהיא כותבת, עד שיגמר לה המקום והיא תכלה את עצמה בכתיבה ריקה על כתיבה, שזה מה שאני עושה עכשיו, במקום לכתוב את הדבר האמיתי. אופס.

אני לא הראשונה שעושה את הטריק הזה. אני בכלל לא יודעת מי הראשון שעשה את הטריק הזה אבל בסיפור שאינו נגמר, יש פרק שעוסק בכתיבת הרגע הזה שנכתב ומתרחש. אני גם לא לגמרי יודעת למה קוראים לזה ארס-פואטיקה (אולי כי היא מרוכזת בעצמה??) אבל כך קוראים לזה.

חבר כתב לי שהוא הולך לדבר עם המים (מתקלח), וזה כל-כך מצא חן בעיני, שממש חיבקתי את הביטוי הזה ועניתי I Talk to the Wind / My words are carried away / The wind does not hear / The wind can not hear

היו חגים, אני לא יודעת איפה אני הייתי.. בחנתי סדקים והתקלפויות בתקרה. הייתי בים המלח עם אבא, צילמתי הרבה נופים, ובחנו את מצדה מהצד הערדי שלה. אני תמיד אומרת שהכביש הכי יפה נמצא בצפון באזור החולה, כביש רוחב שקושר הרים מצד אחד, להרים מצד אחר, והוא כולו מלא באקליפטוסים. הכביש השני הכי יפה בארץ, יורד מצפת, לכיוון עמוקה, כי הוא מלא בפיתולים מיוחדים וארזי לבנון, במיוחד בשיברי אור של שקיעה. עכשיו מצאתי את הכביש השלישי ביופיו בארץ, הוא נוסע מערד למצדה. כפי שאייל פלד נוהג לומר, נחש שחור שמתפתל במדבר בז'-צהבהב, לבן מלוכלך וברבור שבור.





התחככתי עם שארית עם ישראל באיקאה ושמרתי על שפיות מופלאה וסבלנות, כי ידעתי מראש לאיזו חוויה אני מגיעה. והייתי ביום כיף עם ידידה, עשו לי מסאז' ונכנסתי לסאונה רטובה, שעשתה לי טוב כי היא הזכירה לי חוויה שהיתה לי בסרי לנקה, בתא אדים קטן, על ספסל, עם ענפים ועלים על הרצפה. זו היתה הפעם הראשונה שיכולתי לשאת חוויה מהסוג הזה. כשם שהיה לי נעים להיות בפנים, כך היה לי נעים לצאת. היום שוחחתי עם מישהו שלא ראה אותי. הראיתי לו מה אני באמת עושה, קצת מי אני. לא מתוך בכיינות ולא מתוך קיבוץ נדבות ולא מתוך אגו, אלא מתוך נוכחות נקייה, אמיתית ומלאה. אני שמחה במה שאני עושה. אני שמחה שהבעתי את עצמי ודיברתי ועמדתי לצידי, אולי בפעם הראשונה, נקי, בצורה מכובדת, בלי משקעים, בלי מירורים. אני מרגישה שהשנה החדשה כבר כאן, יש לה אנרגיה אחרת, והצורה שלה מתחילה להתהוות. כשעמדתי כאן לפני שנה, סרי לנקה היתה בפתח, המהלך של המורה שלי הורגש בכל תא בגופים שלי, ההתעסקות שלי עם המוות, והכרת התודה על שאני יכולה לדבר עם אח שלי. כשעמדתי כאן לפני שנה, לא העליתי בדעתי שהשנה תיראה כפי שהיא נראית. אני חושבת שאני מפחדת משנים חדשות, כי לא סיימתי לטפל עדיין בכל הנושאים של השנה הזאת. בשנה הזו אני מריחה הרבה לימודים.

הקול שלה בתוך הראש שלי, מזהיר אותי לבל אספר לעצמי סיפורים, והרי כולנו, כל הזמן, מספרים לכולנו, את הסיפור שלנו. כל אחד והסיפור שלו. כל אחד ונקודות המוצא והמבט שלו. כפי שאנחנו מספרים, כך המציאות, אם לא היתה - אז הופכת להיות, כי העולם נברא במילה, בדיבור. והרוח שלי התיישבה בכורסא נוחה. 11 חודש ושבוע. אנשום קצת, ואז אמשיך ללכת ללכת ...