צדדים ומרחבים חדשים בתוך ישנים.

7/2017

לבחור צד.

הצלחתי להביא עצמי (אחרי הרבה חודשים) להסתפר היכן שיודעים לגזור שיער. הספרית ביקשה שאבחר צד לאן יותר נוח לי שהשיער ילך, ולא ידעתי לבחור כי כל יום מתחשק לו לצד אחר ולא זיהיתי בלחץ הרגע (ולא אח"כ) לאן השיער רוצה ללכת אז סתם בחרנו את צד ימין.





עד לפני מספר שנים לא הייתי מסוגלת לעשות בדיקת דם שלא לדבר עליה, שלא אפילו להזכיר אותה, זה היה עושה לי סחרחורת במקום. בינתיים זה כבר השתנה איכשהו, ולמדתי לבקש לשכב, ולבקש את מי שתבצע זאת (אחרת נגרם לי נזק לחודש לפחות) ושם דווקא יש העדפה ברורה, זה צריך להתבצע ביד שמאל כי את יד ימין אני צריכה. פעם כשהאחות שמעה את זה היא אמרה שהיא תחזיר לי את שתי הידיים...





מצאתי את עצמי במצב בו 2 נשים שמטפלות בי, נקלעו לקצר ביניהן שגרם לנתק, פגיעה וקצת מאבק. לא יכולתי לבחור צד, לאף אחת מהן לא מתאים ולא הולם המצב אליו הגיעו ואני מעריכה את שתיהן, רק היה לי צר על המקרה.





אז אחרי שלא בחרתי צד, ואחרי שבחרתי צד ברור, ואחרי שבחרתי בשני הצדדים גם יחד, לסיכום אני רוצה לומר ש Always take the right way.









ללכת אחרי איש עם מזוודה מעניינת.

מישהו מהחברה שלי הסתובב במסדרונות עם מזוודה מעניינת ומצאתי עצמי הולכת אחריו ולפעמים לפניו כדי לפתוח לו דלתות. בתוך זמן קצר מאוד, מצאתי את עצמי בחדר נעלם בבניין, מרופד כולו בספוג אקוסטי ועם עוד אנשים שנורא הופתעו לגלות אדם חדש שם וחייכו אליי הרבה. אז נעמדתי שם בפינה והקשבתי לנעשה. זה היה מאוד צורם ורועש ומבולגן בהתחלה, כל אחד עשה מה שבא לו אבל אחרי זמן מה, הם התחילו לעשות את זה ביחד, ונתנתקתי מכל קיומי בחדר הזה ונתכלאתי בתוך המוסיקה שהם עשו. זה היה לי ואוו גדול וכשהמאחר הגיע, וגם הוא הסתכל עליי ושאל מי אני ואני אמרתי אני רק מקשיבה, אז הציגו אותי ספק אישה ספק ילדה, ולקח לי זמן להבין שהם מדברים עליי.

הייתי חייבת לרוץ אחרת הייתי נשארת שם לטריפ על רפסודיה הונגרית.

שמתי לב שכל היום שלי השתנה אחרי שהלכתי אחרי איש עם מזוודה מעניינת.. הרגיש לי קצת כמו אליס והארנב הלבן, אלא שזו הייתי אני שמיהרתי.





אח שלי יצא מהשיקום אתמול.