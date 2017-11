11/2017

Remember, remember the fifth of November

פייסבוק מקפיץ לי תמונה מהשנה שעברה, כדי שחלילה לא אשכח איך האצבע קלה על הלייק כשהעצבות שלי עונדת אסתטיקה. זה מרגיש לעתים כמו מהתלה אומללה שתפקידה להאיץ בי לגלול את ההדחקה מטה.