3/2017

איך למדתי את הלקחים שלי-

1. Be careful what you wish for because you just might get it:

הייתי בחורה צעירה, מאוהבת ושבורת לב (אם זה נשמע לכם מצלצל, אז זה בגלל שכנראה נועדתי להשבר ולהבנות כל פעם). החלומות על מתן שיגעו לי את הנשמה; חלמתי שאני פוגשת אותו, שאנחנו מדברים על הכל ופותרים את זה. אם להיות כנה לא חלמתי על משהו מעבר. רק על זה שהוא מדבר איתי. כנראה שהנתק ממנו עשה לי רע.

התחלתי לחשוב על זה ממש יום שלם, ובערב של אותו היום, כשיצאתי עם חברות- קלטתי אותו יושב בג'נט עם חברים. הלב שלי היה על 2000, כולי רועדת ומשתגעת. ברחתי מהמקום כל עוד נפשי בי ופגשתי אותו רק שנה מאוחר יותר, בפגישה ישאני יזמתי.

אגב, שבוע אחרי זה החלטתי שממש בא לי לראות את הצנחן שבדיוק נפרדתי ממנו- והרי זה פלא באותו רגע בו חשבתי עליו, הוא הזדמן לנגד עיני.

יש מצב שאני מכשפה.

-הלקח: משאת נפש, שאיפה, רצון או איך שלא תקראו לכך, צריכה להיות מובנית מדחף לעשות וכן ממוכנות לעשייה. אם יש רק אחד מן השניים המטבע יפול חסר שיווי משקל, לצד הלא נכון ואתם עלולים לפספס הזדמנויות.

2. תבקשו מיוניברס- אבל תדייקו:

בזה חטאתי הרבה פעמים האמת, זה לקח שאני עדיין לומדת.

סיפור אחד: בתור בחורה ביקשתי לי מישהו לאהוב- ומצאתי את מתן. אבל לא יצא מזה משהו...

סיפור שני: ביקשתי לי דרך לשכוח את מתן- מצאתי את רותם- וזה היה סיפור מאוד מכוער..(תחזרו אחורה לשנת 2012/2011 בבלוג ותקראו בעצמכם)

סיפור שלישי: ביקשתי לי חבר- מצאתי את יוסף, וכמו שאתם יודעים זה לא ממש היה משהו אמיתי.

סיפור רביעי: לפני כחודש עמדתי במנגו בקניון ואמרתי לעצמי "אני צריכה דייט". חצי שעה אחרי זה הכרתי את תמיר (מאלף הכלבים. הגיע לכאן בהופעת אורח מתישהו). שבוע אחרי זה כבר יצאנו לדייט. (אמרתי לכם שיש סיכוי שאני מכשפה?)

סיפור חמישי: גם חודש אחורה- אמרתי לעצמי "אני צריכה זוגיות". ומצאתי את שימי. אבל זה לא היה זה כי לא הייתי מוכנה לכל הטוב שהוא הציע.

-הלקח: כשאתם רוצים משהו, תדמיינו במדוייק ולפרטים מה אתם רוצים ואיך אתם רואים את זה. למשל מכר שלי שאל אותי שאלה ממש חכמה ולא ידעתי לענות עליה. ידעתי לענות בקווים כלליים איזה סוג של גבר אני רוצה, אבל לא "איזה גבר יעשה אותי מאושרת" (משהו בסגנון, יותר עמוק מזה. שחכתי וגם הוא לא זוכר).

זה עוד פעם העניין של הדיוק- יוניברס שומע, אבל שולח מה שאתה מבקש. תחשבו על החיים כמו חדר הנחיצות של הארי לעומת של נוויל. האחרון סתם את כל "החורים", כך שהחדר היה בטוח ושופע. החדר שהארי יצר לא התבקש לרשימה מפורטת, כך שהיו לו מגרעות.

נראה לי מספיק לבינתיים

(שקר שאומרים כשאין מה להוסיף)

ועכשיו בגלל שאני בן אדם כל כך מתחשב, הנה קישור לשיר שנתקע לי בראש ולא משחרר; כי למה לסבול לבד כשאפשר יחד?

שמעתי שסטטיק פנוי. ישמצב שאפגוש אותו במסיבה בבאר, הוא יקח אותי לדייט, אחנו נתחבר ממש טוב, נבנה חברות עמוקה לצד זוגיות מכילה, מגוננת, מלאה בהשראה, שבנויה על הבנות הדדיות, על כבוד הדדי, על שיתוף, עזרה הדדית, פרגון הדדי, על רצון הדדי בהצלחתו של הצד השני בתקופה של עוד חודש מהיום, כשאני מאוזנת נפשית, ומסוגלת להמשיך הלאה מהסיפור המתוסבך שלי והוא משלו, כשאני באמת מרגישה יכולת להכניס מישהו חדש לחיים שלי, שתהיה לי יכולת להתאהב בו והוא בי, שנוכל לראות את הטוב גם בתוך המגרעות? (להמשיך או שכבר סתמתי את החורים יוניברס?)