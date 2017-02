מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 7/2014 5/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 11/2012 10/2012 6/2012 5/2012 4/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 6/2011 5/2011 12/2010



<< פברואר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

RSS: לקטעים

2/2017

מי הזיז את הגבינה שלי

אזהרה: פוסט יוסף/אמריקאי Yoseff: I haven't stopped thinking about you since last night Snoop: What have u been tinkin Yoseff: I want to see you Snoop: So come here Yoseff: ?To your home Snoop: yhea Yoseff: Aren't your parents home? Snoop: they are at the hospital with my sister in law and my niece Snoop: and I already know you are not a serial keeler so I can let you in here Yoseff: Is everything ok Snoop: oh Snoop: shes 3 days old Snoop: was born with a wierd gidul in her nose and with tat mishkal תצטרך להחליט עכשיו לפני שאני הולכת לישון:)Snoop Yoseff: Oy Yoseff: Ok so go to sleep I guess Yoseff: I won't be able to get there for another hour Yoseff: I just got home from work Snoop: Ok Good night then Goodnight Yoseff: אז כמה מסקנות שאספתי לאחרונה, ולכאורה נורא אובייס אבל כנראה שלא- 1. גברים הם עם טיפש 2. שאפר לעשות עליו מניפולציות ממש בקלות 3. כל עוד לא נותנים להם מה שהם רוצים 4. סקס 5. הם ירדפו אחרייך לנצח נצחים 6. ויעשו כל מה שאת רוצה 7. או לפחות ישקלו זאת בכובד ראש ואיך הגעתי למסקנה הזו? כי כבר פעמיים אמרתי ליוסף "ביי", במקום לבוא אליו הביתה, מה שהייתי עושה כל הזמן. אפילו אחרי מריבה, מספיק שהייה כותב לי "איי מיס יו איי לוב יו" וכבר הייתי בדרך אליו. הפעם הראשונה הייתה על האוטובוס בדרך הביתה חזרה מהקורס המשותף שעשינו יחד לאחרונה. אמרתי לו שיבוא ונשב ונדבר ונפרד כמו שצריך. בסוף התנשקנו והוא אפילו היה חצוף מספיק כדי לקחת את היד שלי בכוונה שאניח אותה על הזין שלו. (חצוף! התנגדתי והתרחקתי כבר מאז) עמדנו להגיע לכניסה לעיר סנופ, שכמה נוח, הוא גר בדיוק שם. הוא אמר שהוא ממש רוצה להיות איתי עכשיו וחבל שהוא צריך ללכת לעבודה. אני עניתי: אז בוא נשב רבע שעה ב'ערומה' בתחנה המרכזית ותלך לעבודה. הוא השיב: "בואי אליי הביתה, נתכרבל יחד". סירבתי, עניתי לו שהוא יכול לבוא למרכזית או פשוט ללכת. הוא החליט שהוא הולך. הגענו לתחנה שלו, לקחתי את התיק שלו, הנחתי לו אותו על הברכיים ואמרתי: "ביי". הוא ענה: Arn't you coming? והשבתי בפעם המליון שאני חייבת לחזור הבייתה אבל אני מוכנה לשבת איתו במרכזית מס' דקות. הוא ירד מהאוטובוס ולא הסתכל לאחור אפילו. אחרי יומיים כתב לי ששברתי לו את הלב ועוד כמה טענות שמאוד לא נעים לשמוע מגבר שאת אוהבת. לא משנה מה עניתי, אבל תכלס ידעתי שהדבר היחידי ששברתי לו, זה כניראה את הזין. הפעם השנייה הייתה אתמול, לאחר שיחה מאוד ארוכה בפייסבוק (שצילום מסך וציטוטים שלה ניתן לראות כאן וכאן), אמרתי לו שהייתי ממש שמחה לבוא אליו אבל לא יכולה. לא משנה כמה שהוא ניסה את ה"סוויט טוק" שלו, לא עבד לו. שוחחנו איזה חמש דקות בטלפון, וכרגיל הוא העיף אותי מהר מהקו,ואמר שידבר איתי מאוחר יותר. הוא לא דיבר איתי. הלכתי לישון בהחלטה שאני סיימתי עם החרא הזה. והיום הוא שלח את ההודעות לעיל.והעובדה שהוא בכלל שקל את האפשרות להגיע אליי הביתה (אגב חסכתי ממנו את העובדה שאולי ההורים לא כאן אבל האחים שלי כן ) מוכיחה את טענות 3,6 ו-7. והאמת שגם את כל היתר. אני יודעת שאני לא אמורה לחייך, אבל על הפנים שלי מרוח חיוך של ניצחון אולי אנחנו באמת מתאימים אחת לשני- אנחנו במלחמה מתמדת, וזה מה שעושה לי את זה בו. הדבר היחידי שלא טוב בו זה שהוא עוד ילד ועיוור- כי מי שלא רואה איתי עתיד חייב להיות סומא. בשורה התחתונה, נראה שכשהוא מרגיש שאני בורחת לו מבין הידיים, הוא מתקשה לקבל את זה, וזה מה שבאמת גורם לי לחייך אה כן, סליחה ניתי (שם זמני לאחיינית), שלא כתבתי עלייך את הפוסט שמגיע לך! לפני שלושה ימים נולדה לי אחיינית חדשה, אחות של הבלונדינית בת השנה ו-8. זה די מרגש, רק שעדיין לא פגשתי אותה. גם לא הייתי מעורבת בהיריון והלידה שלה בכלל, כך שאני מבינה למה לא אמרתי עליה דבר- לא נוצר בינינו שום חיבור. לפי התמונה היא נראית חייזר מתוק. לצערי הרב נולדה עם איזה גידולון באף. היום עברה אם אר איי עם טישטוש כדי לשלול פגיעה בעצב או בגזע המוח. ככל הנראה שתצטרך לעבור ניתוח כירורגי להסרתו. אמא סנופ, מרוקאית של הז'נגלר הליקה נרות לפני הבדיקה, אבא סנופ סתם מודאג ואבא של ניתי כבר ארבעה ימים נהנה מחופש מוחלט מלהיות אבא- אמא ואבא סנופ משגיחים על הבלונדינית המתוקה והיא ישנה אצלם בחדר (האמינו לי שהם נהנים) ואנחנו, הדודים (כלומר אני ואח סנופ השני) זוכים לראות ולהינות מנוכחותה של הבלונדינית המתוקה הרבה יותר. היום הלכתי לבית החולים סנופ לבקר את גיסה סנופ ואת ניתי, אבל ניתי הייתה בפגייה (נולדה גם עם תת משקל ובעיות נשימה) ולי אסור להכנס לשם, אז שוב יצא שלא זכיתי לפגוש אותה עדיין. אל דאגה ניתי, אהיה דודה חמודה עבורך (אבל לבלונדינית המתוקה יש עדיין מקום חשוב בליבי, כי היא נולדה לפנייך ולפני צחורת העור בת ה-8 חודשים, הבת של אחות סנופ) ובתכלס: אני דודה לשלוש אחייניות- וואלה יותר טוב מזה לא יכול להיות! לילה טוב! סנופ.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 20/2/2017 00:07