1/2017

חצי מהלב

ישבתי בבית קפה ספריה כזה, הצבעים חום ואדום מסביב. אתה והחבר שלך ישבתם בשולחן עגול של בית קפה מולי ואני מסתכלת עליכם מרחוק. אתה ישבת מול המחשב שלך, ואני בדיוק ביטלתי את החסימה שלך בפייסבוק. ואתה ביטלת את החסימה להוסיף אותך. והצלחי לשלוח לך בקשת חברות. צעקתי: YESSS I LIKE THAT! (או משהו בסגנון) ואתה מייד חסמת שוב את האפשרות הזו, וצעקת עלי שאני צריכה להתבייש ולא להגיד שאני אוהבת אותך בקול רם. התעצבנת נורא, קמת והלכת לרגע והשארת את החבר לבד. הוא הסתכל עלי במבט מסוקרן, ושאל מה הקטע. עניתי לו שאין לי מושג על מה הוא מדבר, שבסך הכל התכוונתי לזה שמצא חן בעיני שהצלחתי להוסיף אותו, ולא אמרתי שאני אוהבת אותו. למעשה אני בכלל לא מכירה אותו- אמרתי, אין לי מושג על מה הוא מדבר, הוספתי. חבר שלך הצטרף אליי אל השולחן- לא זוכרת למה, אבל בדרך כלל אני כן חברותית ואנשים נונטים להתקרב אלי. התחלנו לדבר. ואתה חזרת. על השולחן לפניי היה מונח עיתון ואולי ספל קפה. אמרת משהו על חג ליל כל הקדושים, ועל איך שנהינית שם לבד או משהו כזה. ניסיתי ללאתגר אותך ואמרתי משהו על זה שלא יכול להיות שניהנית לבד. הויכוח התחמם, את התקרבת אלי, פנים מול פנים אף כמעט נוגע באף, אתה צועק עליי ואני מחזירה- ואומרת כל הזמן: "כן??? אז שתדע לך שאני עשיתי (כך וכך) יותר ממך!!" (זה שזה נאמר בעברית זה תפנית מעניינת. השיחה התחלפה לעברית כבר כשהחבר עבר לשבת לידי.) החבר שלך מסתכל עלינו בהלם, הוא לא מבין איך שני אנשים שלא מכירים אחד את השני בכלל, שזרים אחד לשני מתנהגים בקרבה רגשית כזו (גם כעס זו קרבה רגשית), הויכוח נמשך ואני מתפרצת ומשתיקה אותך על ידי נשיקה לוהטת, אתה תופס ומחזיר לי נשיקה, מרים אותי על הידיים והולך לכיוון הבאר, ומניח אותי שם וממשיך לנשק אותי בלהט, וכל אותו הזמן החבר מסתכל מעט המום, לא מבין מאיפה זה בא לו. ברקע התנגן השיר: HALF OF MY HEART בקאבר של BOYCE AVENUE אבא שלי נכנס והחלום הזה נעצר. למזלי. אבל השיר נשאר אצלי בראש תקוע. הייתי מעט מבולבלת. קמתי עקום לגמרי ויצאתי ללימודים. יש לי תחושה נוראית שאני ואתה נועדנו אבל זה כל הזמן מתחרבן. זה ממש מעצבן אותי אתה יודע? אז כתבתי לך עכשיו עוד הודעה שלא אשלח. מה לעשות, ככה זה. (אני ממש אוהבת צילומי מסך כמו ששמתם לב. זה מביע הרבה. בגלל שהעליתי את השיחה הזו כבר אז לפחות אסביר במה היה מדובר. זה מלפני שבועיים. הקרינו בסדנה סרטון בעל אופי מיני והוא ישב מולי. כשיצאנו יחד לאוטובוס הייתי מאוד סמוקה ומפודחת, כי הנוכחות שלו גורמת לי מבוכה, אחרי הכל זה מישהו שיש לי רגש אליו. אז אמרתי משהו על זה שזה היה ממש לא נעים שזה הוקרן והוא פירש אותי לא נכון ואמר משהו על זה שכדאי לחנוך את אחת הכיתות באוניברסיטה. אחכ ביקשתי ממנו בהודעה שלפעם הבאה ש לא לזרוק הערות כאלה יותר זה קצת התפתח לויכוח, כרגיל =P)



נכתב על ידי , 17/1/2017 10:53