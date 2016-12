12/2016

SAY WHAT YOU NEED TO SAY

בחיים לא שנאתי אדם עד שגווי שרף לי

אמרתי בהתנבאות מסוימת שאהבה שלי יכולה להפוך לשנאה יוקדת.



אז אחרי שבכיתי במשך שלוש שעות, ניגנתי בגיטרה שעה מתוכן (וממש טוב אגב) ואז יצאתי עם חברה ובכיתי גם שם, החלטתי שאני הולכת אליו להפרד כמו שצריך ולקבל חיבוק.

הייתי שבורה נפשית, לא היתה בי טיפה של כח, התהלכתי כשיכורה כי הגוף שלי היה לי כבד מדי.

ואתם יודעים מה הוא עשה?

ניסה להפוך את זה לסקס.

בחוסר אכפתיות מלא ניסה לגרום לי לאונן לו

לא היה לי כח להתמודד ולהתנגד. פשוט שכבתי שם עוד חצי דקה עם היד שלי שם, ואז הצלחתי לקום התקשרתי למונית והוא תפס את הטלפון וניתק.

משך אותי חזרה אליו.

חשבתי שאולי הבין. אז לא התנגדתי.

אבל ניסה שוב.



ואני מילמלתי שאני לא מבינה איך יש לו חשק למשהו מיני ברגע הזה...

והייתי את היד. ראה שלא מפיק תועלת אז אמר: טוב, אני הולך לישון.

התקשרתי למונית (באמת לא היה לי כח והייתי שבורה) וקמתי. הוא שכב שם, מסתכל עלי. השבתי מבט, ושאלתי: איך נפרדים בפעם האחרונה? מה אומרים? להתראות? נתראה? ביי?

חיכיתי שיקום ויחבק אותי לשלום. לא קרה. לא ניסיתי. המבט שלו אמר הכל.

ויצאתי משם.