4/2017

same same but new

הצעד הבא בדרך שלי זה לגרום לעצמי להרגיש בנוח עם עצמי. נמאס לי להתקפל בכסא, נמאס לי לסנן מילים כי אף אחד לא יבין. שאף אחד לא יבין, או שאגרום לאף אחד להבין. אני רוצה לשבת בביטחון גמור, ולחייך חיוך גדול, ולהגיד שלום לכולם זאת אני.