10/2017

אני יודעת שלא עשיתי טעות

אני יודעת שהחזרה הביתה תעשה לי רק טוב

אני יודעת שהאהבה שלי אליו אומנם חזקה , אבל היא תשבר

ככול שאני רואה אותו ולא מתייחסת ככה יותר ויותר טוב

אבל זהו.. ימים ספורים

ואין יותר את המשפט ״say something I'm given up on you @

כי מה הטעם לחכות לו .. מה הטעם לקבל אותו כל פעם מחדש

זה לא בחור לקשר

זה לא בחור שנותן אהבה, חוץ מבסקס

שם הוא יודע לפעול ולאהוב..

עוד שבוע בדיוק לטופס טיולים

עוד שבוע בדיוק אני לוקחת את הרגליים ועפה מפההה

אין יותר אילת ודרמות ויציאות וכושילאמא שלו

זה נגמר

איך אני יכולה להסביר לעצמי שזה נגמר???

איך מאמינים שמשהו נגמר אם כל פעם מחדש היה משהו נוסף?

מי יחבר את החלקים מחדש?