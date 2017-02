2/2017



אווף השבועות האלה לא עוברים ואני מרגישה חנק של החיים יש לי ככ מחשבות שאפשר להשתגע מהן אני לא יודעת אם לעזוב את אילת או לא מה שמחכה לי בבית בעצם זה חזרה לאחור, מצד שאני לא מרגישה שאני מסוגלת יותר להתמודד עם דברים I want to cut i want to starve i want to be thin I want to sleep I want to die ,and end it can I? ככ הרבה אנשים חסרים לי, ככ הרבה אנשים פשוט מוותרים מהר אני צריכה ללמוד להיות בנאדם רע, בתור בנאדם טוב אני פריירית תמיד שם לכולם ואוכלת זין מה שנקרא עייפתי