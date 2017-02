2/2017

כמה דברים אפשר לעבור בכלום זמן? מאז הפריקה האחרונה שלי קרו ככ הרבה.

1.איבדתי ידיד טוב שלי פה באילת

2. נכנסתי לסטרס של הלייף בגלל המשקל ולהפך העלתי, אבל אני בתהליכי ירידה אז זין על כולם ..

3.הייתי בבית מיליוני פעמים

4.התרגלתי לאילת.

5. אפילו הספקתי לעבור דירה

6. חזרתי לשתות משלשלים

7. ירדתי עכשיו 2.5 קג בשלושה ימים

8. הספקתי להתאהב, במישהו שכרגיל לא רוצה אותי

9.להשתכר במשך 5 שבועות בימי שישי מטקילה -שבוע ראשון ללא.

10. לקחת את עצמי בידיים שוב.

סיכום שלי מכל העניין הזה? אנשים הם זין

הם בחיייייים לא יבינו מזה לחלות בהפרעות אכילה, הם לא יבינו מה משקל גוף יכול לעשות לבנאדם

הם לא יבינו את המשמעות שאת רוצה לדפוק לעצמך כדור בראש כי וואלה עלית במשקל בתקופה האחרונה

הם לא יבינו את ההרעבות ומזה בולמוס , הם יחשיבו אתזה כמאנץ׳ ,כי כל החיים שלהם זה מאנץ׳ אחד גדול אבל לא זה לא בא בכייף

זה לא בא כי באלי לאכול מלא דברים טעימים ואני נהנת מזה

זה קורה בשנאה ענקית ובסבל!!

עם בכי ועצבים, כי אני יןדעת שאוכל בית שלם לפני שאוכל אתזה! אז עדיף לאכול אתזה ולהיגמל עכשיו מהחשק לא משנה עד כמה נוראי זה .

אני מותשת מהכל, מתגעגעת ל2012 כמו אוויר לנשימה

מחכה לרגע הזה ללבוש בגדים ושיפלו

למראה החולני

לרזון החולני

ליופי הזה

אפילו עכשיו,כשאני לא מקבלת מחזור עדיין בוער בי הרצון הזה

יש היגיון?

אבל אין כמו התחושה המנצחת הסוף שאת אוכלת נוזלי מסכן במשך שעה, כי את לא מסוגלת לסיים אותו

וככה על כל מאכל אפשרי .

So it's here like I said before

רק פעיל יותר

לילה טוב.