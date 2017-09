כינוי: שושנה מצויה

בחזרה למסלול

טוב אז... הגעתי למסקנה שממש כדאי לי לקנות רכב. ועוד מסקנה - זו הייתה טעות לא להסכים להביא עוזר/ת בית לפעם בשבועיים או חודש. זה לא שאני באמת מאמינה שעוזר/ת היו עושים עבודת ניקיון טובה יותר ממני או חוסכים לי עבודה, אלא שזה היה מכריח אותי לסדר לפני שהם באים, כדי לאפשר להם לנקות (מודעת לפרדוקס שבעניין, אבל זה נכון). מספיק שהייתי צריכה להכניס זר הביתה פעם בחודש - מנקה - זה כבר היה מונע מהבית להגיע לכזה שפל. שנינו בלגניסטים, הוא הגיע מבית של אמא שעושה הכל ומסדרת אחרי כולם והכל נקי בלי לנקוף אצבע, ואני גדלתי בבית שבו אף אחד אף פעם לא מסדר (כי שני ההורים שלי גדלו לאימהות שסידרו אחריהם כל הזמן בלי לבקש מהם כלום), ויצא שההרגלים שלי יוצרים בלגן ואני נוטה להתעלם ממנו ורגילה לחיות בג'יפה, רגילה לחיות במצבים בלתי נסבלים ובעיקר רגילה לחיות עם הבושה שבלהכניס אנשים הביתה - ואז אני לא מארחת אף פעם. שוב, בגלל שהבית של ההורים שלי היה תמיד כל כך מבולגן ומזוהם - אז תמיד זה היה פאדיחות להביא אורחים אז הייתי ילדה שלא יודעת מה זה לארח, שלא יודעת נימוסים בסיסיים בין בני אדם ואז בפעמים היחידות שכבר כן באו אליי חברות, הייתי מארחת כל כך נוראית (מה לעשות, חסרת כישורים חברתיים כי אף אחד לא טרח ללמד אותי) - שהפסיקו לבוא אליי. במובן הספציפי הזה ההורים שלי הזניחו אותנו מאוד. אבל אני מדגישה, בתחומים האחרים הם כן היו שם בשבילי ומאוד פיתחו אותי והתפתחו ממני המון דברים טובים בזכותם. למרות הבלגן. קיצר... הבלגן האטומי הזה מתיש אותי בטירוף וכבר אין לי אנרגיות לכלום. בא לי לסדר אבל אין לי אנרגיות כי אני עייפה מהבלגן. אז אני אומרת לעצמי שאני צריכה לעשות ספורט וזה ייתן לי אנרגיה. אבל אני עייפה ומותשת ואחרי 40 ומשהו דקות של היטלטלות בדרכים (שבע דקות הליכה מהעבודה לתחנת אוטובוס, 15 דקות לחכות לו, עוד לפחות, לפחות חצי שעה נסיעה בפקקים ולהידחס עם כל העולם ואישתו ותמיד המזגן מקפיא מדי ואז ארבע דקות הליכה הביתה), הדבר האחרון שבא לי זה לטרטר את עצמי שוב ולזוז. ואחרי שאני בכזאת טראומה מהמזגנים האלה בכל מקום, לא בא לי לזוז מהפינה השקטה והחמימה (והלא ממוזגת!!) שלי בבית. שלא לדבר על קניות, בישולים ו/או חדר כושר / חוג / חברים / תחביבים. עם רכב אני אוכל לעשות את כל הדברים האלה אחרי העבודה - מיד אחריה. אמנם זה בכל מקה לעמוד הרבה זמן בפקקים אבל לפחות אני אוכל לכון את המזגן איך שאני רוצה ולדבר בטלפון עם אנשים בלי שכל העולם יצותת לי וירעיש לי. אופציה אחרת היא אופניים (לא חשמליים) - לפחות בדרך חזור. אבל עדיין אני רוצה אוטו, כי אני רוצה לבקר חברים וחברות במקומות שלא תמיד יש אליהם תחבורה ציבורית, או שלוקח המון זמן והליכה להגיע בתחבורה ציבורית. אני רוצה לבקר את ההורים שלי לפעמים- בין אם באמצע השבוע ובין אם בשבת כשאין תחבורה ציבורית (לעזאזל עם החרדים האלה!!). אבל זה עוד 2000 שקל בחודש שאני אצטרך להיפרד מהם וזה די יהרוס לי את היכולת לחסוך. מצד שני, לפחות אני אחייה. ולפחות אני אוכל נכון ואעשה ספורט וגם לדברים האלה יש את ההשפעה הכלכלית שלהם. אז זה מקזז קצת את העלות של הרכב. אני באמת נוטה להעדיף את הגישה של אבא עשיר, אבא עני על הגישה של הסולידית. אמנם גם מהסולידית אפשר ללמוד המון ואם כל אחד מאיתנו יאמץ 5% מהאופי שלה - כולנו נשתפר פלאים. אבל 5% ממנה זה באמת נראה לי מספיק. הספר "המדריך להשקעות של אבא עשיר, אבא עני" (רוברט קיוסאקי) זה הספר שקראתי בגיל 16 שנראה לי כמו סינית ומאוד התקשיתי להבין מה כתוב בו בגלל השפה הפיננסית שהייתה ממש חדשה לי, אבל הוא (הוא!) זה שגרם לי ללכת ללמוד את המקצוע הידוע לשמצה שיתן לי בסוף את הטייטל הנכסף - 'רו"ח'. ואני שנים נמצאת בלימודים של המקצוע האפור והמייגע הזה, ושנה שלמה (כל כך מהר??) אני עובדת בתחום ורוכשת ידע, ועם השנים שכחתי למה בכלל הלכתי ללמוד את זה וחשבתי שאולי עשיתי טעות, שהרצון שלי להשיג השכלה פיננסית דרך התואר הזה הוא אשליה. אבל לא, כי אחרי 10 שנים חזרתי לקרוא את הספר הזה, ופתאום השמות של המתרגמים בעברית והעולם שהם מדברים אליו נשמע לי ממש מוכר, אני מבינה 99% מהמושגים שהם מדברים עליהם, נפגשתי בפרקטיקה עם חלק מאוד גדול מהנושאים שבתוך הספר ושכחתי בכלל שכל הלימודים המזדיינים האלה היו בעצם רק שלב אחד קטן מתוך תכנית גדולה. והשלב הזה נקרא: "get financial education". זה לא שאחרי 4 שנים תואר ושנה בפרקטיקה, אני באמת יכולה להגיד שאני "financial educated", אבל אני בהחלט יכולה להגיד שאני במצב הרבה יותר קרוב לזה, אני כן יכולה להגיד שרכשתי את הבסיס של ההשכלה הפיננסית. בחיים לא הייתי מצליחה להתמיד לבד בדברים האלה. אני זוכרת את עצמי בגיל 16 נכנסת ל"מעות" כדי להבין מה זה לעזאזל "דיבידנד" וכל מיני מושגים כאלה ואחרים שהיום מתגלגלים על הלשון שלי מתוך שינה. בחיים, בחיים לא הייתי מצליחה להבין מה ההבדל בין אופציית מכר לאופציית רכש לאג"ח קונצרני לאג"ח ממשלתי להנפקה בפרמיה, בפארי או בניכיון ושלא לדבר על מניות בכורה צוברות / משתתפות / וכו' וכו' וכו' כל אותם מכשירים פיננסיים משעממים (משעממים!!!) שכל כך קשה היה להבין את הקונספט שלהם, ובתואר הכריחו אותי לשבת שעות על גבי שעות ולפתור תרגילים ארוכים כאורך הגלות שבהם הייתי צריכה לתרגל את החרא הזה וללמוד דרך האצבעות (ליטרלי, עם מחשבון). בחיים לא הייתי מצליחה להבין את משמעות המונח "היוון" (על כל משמעויותיו השונות והמשונות). אולי יש אנשים שבשבילם זה מובן מאליו, ויש שיגידו שלא צריך תואר בשביל ללמוד את הדברים האלה. נכון, לא חייבים. אבל התואר בהחלט נותן את זה. אמנם התואר לא מלמד אותך איך להשקיע ואיך להיות חכם מבחינה פיננסית ואיך להתנהל נכון ושלא לדבר על זה שהפרקטיקה בכלל לא תופסת תפקיד בתואר. אבל זה כן מלמד את המושגים הבסיסיים שמסייעים להבין דוחות כספיים. וזה, חשוב. לא בשביל להשקיע בבורסה - ממש לא. כל ההערכות שווי האלה זה בולשיט אחד גדול והמשרדי רו"ח שמבצעים אותם, משתמשים בהנחות מופרכות שרק מעידות על כמה שכר טרחה הם קיבלו בתמורה להערכות והתחזיות הלא הגיוניות שלהם. חשוב להבין דוח כספי כדי להבין את העסק. אני לא אומרת, גם המשקיעים של אנרון חשבו שהם יכולים להבין משהו מהדוחות הכספיים של החברה הזאת ובסוף ראינו מה קרה... אז נכון.... חיקקו את ה-SOX וכל הנושא של אי תלות והחרטה הזה שעדיין עושה לי סיוטים בלילה רק מלשנן אתו, אבל שוב.. חלק מאוד גדול מהדוחות הכספיים זה חרטה. בעיניי, לפחות. אבל חשוב להבין את זה. חשוב להבין מה חרטה ומה לא. במה החברה יכולה לשחק בדוחות ומה היא יכולה להחביא, ומה לא. צר לי לומר שהרבה פעמים רב הנסתר על הגלוי במקרים האלה, אבל חשוב להבין גם כמה לא יודעים. בכל מקרה עזבו שטויות, אין טעם לחפור על הפיננסים (יש לי מספיק מזה בעבודה). רק רציתי להגיד שזאת פעם ראשונה שאני מרגישה קצת תקווה לגבי הבחירה שלי במקצוע הזה. פעם ראשונה שראיתי את הדרך. הרגשתי שאין לי מסלול ושאני סתם נגררת, ושכחתי שבעצם כן היה לי מסלול ודי נצמדתי אליו בסופו של יום. עשיתי צבא, פסיכומטרי, התגברתי קצת על פחד קהל, העליתי את הביטחון, שיפרתי את האנגלית, רכשתי בסיס להשכלה פיננסית. זה לא מספיק, אך הכרחי. אני אמשיך לקרוא ואולי פעם בחיים יהיה לי הרבה כסף ואני אוכל להרשות לעצמי להיות יפת נפש ולתרום משהו משמעותי לקהילה.

נכתב על ידי שושנה מצויה , 4/9/2017 20:45