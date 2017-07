לא מהדור הזה

7/2017

בא לי ללמוד פסנתר ופיתוח קול וללכת לתאטרון חובבים וללמוד ציור.

ולחזור הביתה ולצייר מלא ולנגן ולשיר שירי ארץ ישראל הישנה, קלאסיקות של מוצארט ושירים תיאטראליים למיניהם.

טוב, גם קצת ביטלס.

לפעמים נדמה לי שאני לא מתאימה לדור שבו נולדתי.

גם 10 שנים מעליי זה לא מספיק.

הייתי צריכה להיוולד לפני 50 שנה כנראה. לא יודעת.

אני באמת לא נהנית לבלות במועדונים / דנסברים / ברים רועשים / הופעות / חתונות / ...

פשוט רוב המוזיקה שם לא באמת עושה לי את זה.

אני אוהבת להתרגש ממוזיקה. אני אוהבת לשמוע את אילנית שרה ואת מתי כספי, במיוחד כשהוא מבצע את סשה ארגוב.

ואת שלישיית התאומים שרים את 'שלגיה', שזה שיר שאיכשהו הלחן שלו תמיד גורם לי להתרגש ואני לא מבינה למה.

שלא לדבר על 'אומרים ישנה ארץ' בביצוע של נעמי שמר - משהו באיך שהאישה הזאת שרה גורם לי לבכות.

יש מצב שסבתא שלי אולי השמיעה לי אותה כשהייתי קטנה, כי השירים שלה גורמים לי להיזכר בסבתא שלי ואז בא לי לבכות.

לא יודעת.

כמובן שיש מוזיקה קצת פחות עתיקה שאני גם מאוד אוהבת ולא רק ישראלית כמובן (קווין, ארוסמית', וכו' וכו')...

ביטלס זה מובן מאליו, אני כבר מזמן שורקת אותם אחד-אחד ונפעמת מחדש כל פעם מ Because ו- Happyness ו-Girl ו-For no one

והרשימה עוד ארוכה. הם היחידים שיש כל כך הרבה שירים שלהם שנשמעים כמו יצירת אמנות אמיתית.