קצת על פורנו

זאת סתם פנטזיה רגשית. היא רק רגשית. חיפשתי קצת דלק לפנטזיות עליו בפורנו. הרצתי סרטונים אחד אחרי השני והרגשתי כאילו אני מזפזפת בין הערוצים בחוסר עניין טוטאלי. נזכרתי עד כמה אתרי הפורנו מוכוונים לסיפוק המין הגברי ובקושי מדברים למין הנשי. או אליי לפחות. א' - סתם רציתי לראות בחורה צעירה (בדגש על בחורה, לא טינייג'רית) נדפקת ע"י גבר יחסית מבוגר- כבן 45-50 וכל מה שמצאתי היה טיניג'ריות עם גברים זקנים ומידלדלים עם קתטר. ב' - עד שכבר מצאתי סוף סוף סרטונים עם גברים נורמאליים בגיל שאשכרה נראו טוב - אז התסריט היה כל כך מטופשים עד שפשוט כיביתי את החרא הזה. הכל היה כל כך מכני וקר ומנוכר ומזויף. סרטים אירוטיים / סיפורים כתובים אלה דברים הרבה יותר מספקים בעיניי (וככל הנראה גם עבור רוב הנשים). הכי הצחיק אותי שהייתה שם קטגוריה "for women". לא טרחתי אפילו להיכנס לשם. זה לא באמת פורנו שמספק נשים, זה חומר שצועק "גברים יצרו אותי" וזה רק מראה מה גברים חושבים שאנחנו אוהבות. דברים כל כך מטופשים שזה אפילו קצת מעליב. אין, פורנו אמיתי איכותי שמדבר לנשים יש רק עם נינה הארטלי. לא יודעת אם היא עצמה כתבה את התסריטים, אבל כל פעם שהיא מעורבת- זה פשוט חומר איכותי. שוב, לא הכל... גם אצלה הייתי מאוד צריכה לברור את הדברים ונתקלתי בלא מעט דברים מגוחכים שגרמו לי לא מעט פעמים לסגור את המחשב בעצבים. אבל איכשהו תסריטים מסוימים שם כן מצליחים לשחק על הפאן הרגשי ולהפנט את הצופים. אז אחרי כל הזבל שמצאתי שהיה מיועד לקהל הגברים, ואחרי שחטפתי כבר בחילה מלראות כל כך הרבה איברי מין זכריים (סלחו לי, אני רואה אחד בלבד באופן קבוע - של חבר שלי - וזה די והותר בשבילי. באמת שאין לי חיבה מיוחדת לאיבר הזה) - אז החלטתי להתנחם בסרטון היחסית פחות ילדותי ומטופש של נינה הארטלי עם "אנאבל-לי" שמשחקת מדהים ואמין. ומצאתי את עצמי מנקרת מול המסך. סגרתי הכל והחלטתי ללכת לישון. אם הייתה בי טיפת חשק או כמיהה לקצת חומר לפנטז עליו או אפילו קצת "חשק לחשק", אז השיטוט הזה באינטרנט פשוט הרג את זה לחלוטין. הלכתי לישון חסרת חשק לחלוטין ואז פשוט הראש שלי התחיל להתמלא בעניינים של העבודה שהתחלתי לחשוב עליהם ולעכל אותם. באתי לעבודה בבוקר למחרת ונזכרתי בסרטונים המטופשים שהשארתי יותר מדי זמן על המסך לפני שיצאתי מהם ותחושה של בחילה וגועל קלים אפפו אותי... איך שהגעתי למשרד שכחתי מהכל לחלוטין והראש שלי התמלא בעבודה. מדי פעם נזכרתי לשניה וחצי בפורנו שראיתי לילה קודם וזה היה כל כך לא קשור לשום דבר. עניין אותי כמה אנשים במשרד אשכרה גם רואים את הדברים המגוחכים האלה ונהנים מזה (או לא). סתם. הבוס בכלל לא היה אפילו בעבודה באותו יום אבל התמזל מזלי וצץ מקרה שהצריך אותי להתייעץ איתו, אז התקשרתי אליו. הוא ענה בקול ממש רגוע, שמעתי קולות של ילדים קטנטנים ברקע, אז עשיתי את זה קצר כדי לא להפריע לו בזמן שלו עם הילדות שלו. ידעתי שהבן שלו עלה לתורה אז שאלתי איך היה ואיחלתי מזל טוב והרגשתי ממש עצובה, כמו בסרטים של בילי וואילדר כשהדמויות המאוהבות מתפקחות ומבינות שהן לא יהיו יחד, אז הן אומרות משפט מנוכר כזה של "you know how it is..." ואז בא לי לבכות. אני קצת בתהליך של פרידה ממושא הפנטזיה שלי וחייבת לציין שזה אולי צעד מאוד בריא, אבל זה ממש קשה.

נכתב על ידי שושנה מצויה , 21/7/2017 13:13