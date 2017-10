10/2017

הכל בסדר.

[ יש עוד הרבה מילים לומר, אבל אין לי כח. להתנתק מהמחויבות לענות או לכתוב לאנשים תמיד.. ]

למדתי שיש לי הכל כבר.

ומה שאין לי הם דברים שאחרים רוצים, ולא אני

ושבכלל המדינה אשמה בסוגיית הצאצאים המעייפת. אין לי כח לפתוח את זה עכשיו. רק דעו שאנו עושים יותר מבהודו.

ושהודו מדהימה. במיוחד לאדאק. אני אשוב. למקומות הפחות מוכרים בה.





בפעם הראשונה זה עוד לא היה בטוח. בשניה, שתיים עשרה שנה אחרי - התמכרתי קצת.

....

ושמישהו פעם קרא לי בכף היד שאמצא בן זוג שיתן לי את החופש שלי. הוא בטח קרא את נ' בכף ידי.

מצאתי קצת שקט. קראתי הרבה ספרים באנגלית משתפרת. חזרתי חדשה לסמסטר חדש ולחלומות חדשים מהחיים ועליהם.





"Take these broken wings and learn to fly"