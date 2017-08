8/2017

כל כך מסופקת

מההתפטרות שלי.



נעה בין כאב לאושר עילאי.



It's too late , babe.



Fuck you very very much



With love,



Me.

(שמחה שחסכתי לעצמי את ההשפלה.

לא הגיע להם את הסיפוק..

ולא לי..

הגרסא ישראלית לחברות אמריקאיות

מאדירה את הסוציומט

והאנטי חברתי

ואני לא כזאת בנזונה. לא מתאימה לכם.

ואם לא ידעתם להעריך כנות, חברות, מסירות -

נידונתם להפסידני.

שאו ברכה

)..