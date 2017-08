8/2017

איך אני נעשית דרמטית...

ברגעים האלה.



המנהל הצעיר (אולי מעכשיו אקרא לו כך. זה סיום העבודה הכי מיותר שהיה לי אי פעם..)(במייל, תרגום מאנגלית):



״מישהי, תודה שחלקת את הרשימות איתי. אני אקח אותן ברצינות לתשומת ליבי״



אני: ״I think it's too late, babe.."



אחרכך איחלתי לו הצלחה בדרכו וכו׳, וצער על שלא יכולתי לגדול איתו וכאלה.



כל מה שהוא ראה בי, ה כ ל - בגלל שלא כיסיתי, בגלל שהייתי שקופה מדי, ובתכל׳ס לא הייתי שונה מאחרים או פחות טובה.

אה, ושלא דאגתי מספיק למראית העין. שנתתי לו יותר קרדיט משהגיע לו.

...



כולם יופתעו. זה יהיה שוק.



(תמיד אני כ״כ טובה עם אנשים, ואהובה סך הכל. אמיתית..



ותמיד הם - המנהלים - נראים כ״כ עצובים אחרכך. האם הם מתחרטים?? האם יש להם פונקציה כזו בכלל? )



...



ידידי מהלימודים סיכם זאת ב: ״אני גאה בך שהתפטרת״.



היה מחמם לב מצידו.



[ שוב מישהי והתחלה של דמעות ].



אה. ופני מודעות ללאדאק שבהודו. ואחרכך לתאילנד.



ויש גם הרבה לימודים לסגור באמצע..



אמן. wish me luck.

[ אני תוהה. הכל מתגלגל כמו כדור שלג ביחסים עם מנהל. מתחיל מפגיעה קטנה באיזה אגו ומגיע....

רחוק מדי].