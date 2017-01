rethinking this

1/2017

It's very sad to me...

As this girl used to take psychiatric medications

Now I know that, underneath all, she is depressed.

So depressed she doesn't notice she was neglecting herself

Or maybe , she did

Now she was ashamed

Another reason not to see her for ages -

-

גם בן זוגה היה איתה

וגם הוא נראה רע.

אני לא מחבבת התעסקות בחיצוניותן של נשים, זה כ"כ שוביניסטי

הפעם זה נובע דווקא מכיוון

שרק היא נחשבת בעיננו

אותו לא טרחנו לציין.

-

אז, תרופות פסיכיאטריות.

תמיד ריחמתי עליה קצת -





ילדת עשירים מפונקת שלמדה לפחד מהצל של עצמה

הצליחה להיות אומללה רק בגלל החיים שלא הכירה

האומץ שלא היה לה

לחיות כפי שרצתה.

ועכשיו.....

המראה שלה באירוע ההוא

ההמלטות הזו

מביננו

מפעמת בי בכאב.





-





תמיד דיברתי עליה הרבה איתו, עם נ'





לפעמים בכעס, בקיטורים





עכשיו זו...





דאגה אליה.





מה יהיה איתה.





-





הוא, כדרכם של גברים,





לא הבין מה רציתי להגיד.