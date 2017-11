11/2017

I want something to be meaningful

זה פשוט היה עוד אחד מאותם הימים המעייפים, חסרי שינה, משמרת בוקר. את מגיעה לסניף לפני שש בבוקר, מורידה את האוזניות ומתחילה לסדר את העוגות על המדף. העצים בחוץ עטופים באורות זהובים מנצנצים בסגנון חג המולד. זיוף חיוכים ללקוחות דפוקים. זה כל כך ברור לי שלא נועדתי לעבוד שם, אני רוצה להיות אומנית. ליצור אומנות משלי. להשאיר אחרי שריטה אומנותית. כתוצאה מכך, גם פה אני נבדלת כי אני לא כמוהן. אני שונה, אני ארטיסטית ויחודית. בזמן שהן חוסכות לטיול אחרי צבא כמו כל שאר הבנות בארץ, אני עובדת וחולמת על אומנות משלי, אני רואה את העולם שונה. ופתאום אחרי עוד פינוי כוסות אספרסו וסיגריות, ממש התחשק לי ובער בי לראות את "רוקדת בחשיכה" של לארס פון טרייר. ~ אני אפילו לא יודעת מה הטעם לעבוד שם, נטו בגלל שזו הסיבה היחידה שלי לצאת החוצה. "ולתקשר". הכסף נהיה חסר משמעות, והכל מרגיש ריק. במיוחד כשאני רק נותנת לעצמי לחשוב על זה. וגם הכסף מינימאלי ככה שאני בקושי חושבת על זה כי זה לא מוביל לשום מקום. אבל הכסף צריך לבוא מאיפשהו... בריבר עבדתי כמו מטורפת והמחשבה על כסף דרבנה אותי רק יותר ויותר. בקפה אני יותר אקטיבית - פסיבית. זה קרה בדיוק אחרי הויז'ן שלי לכתוב את התסריט על הדמויות שהיו לי בראש מזה שנים. האומנות פתחה את עיני ובכך גרמה לחוסר משמעות בעבודות המינימום, רק הפעם עם אש בוערת. אמנם ידעתי זאת גם לפני, אך לא היה לי את האטולט הנחוץ ועכשיו שכסוף סוף יש לי, לפעמים רק לפעמים אני מתה מפחד לאבד אותו. פחד מוות. לכן אני אאחוז לנצח ולא אעזוב עד שלא אסיים את התסריט הזה! יכאב לי בנשמה והנשמה שלי תמות אם אני יעזוב את העולם הזה ואף אחד לא ידע מי אני, והיוצרת שבי. אני לא רוצה להיות סלבריטאית, רק אומנית ושהעולם יכיר ביצירות שלי או לפחות ביצירה אחת שלי. אני גם לא חלק מקבוצת האנשים שהקריירה שלהם חייבת את התשוקה הארטיסטית שלהם. אני לא רוצה לראות את זה כפרנסה נצחית או משהו בסגנון, מספיק לי רק תקופה מסוימת שתשאיר אחרי סימן נוסטלגי נצחי. חשוב לי שחיי יהוו משמעות אך בחיי המשמעות האמיתית בשבילי תהיה נטו זו. ורק אחרי זה יבואו כל שאר המטרות והמשאלות שלי. לכן חשוב לי לעשות את זה בעודי עוד צעירה. למרות שהכתיבה היא הדבר היחיד שאני אוהבת לעשות ומוציאה מהנשמה שלי מאז ומתמיד. "I want something to be meaningful "

Claire Fisher - (Six Feet Under)

נכתב על ידי המלאכית הלוחמת , 20/11/2017 14:19