11/2017

The Void Of Course

הם אומרים שאלו השנים הטובות של חיי אבל הם לא יעבדו עליי, אני יודעת שזה בולשיט. כי מה שאמור להיות השנים הטובות של חיי, כרגע הם הסיוט של חיי. לא פלא שההורוסקופ האישי שלי ציין שהשנים הטובות של חיי יתחילו רק אחרי החצי השני של החיים. שכל הפרסטיג' וכל מה שחסר לי בחיי יתחיל לי רק אחרי. ריק לי. חנוק לי. בודד לי. זה פשוט שיש יותר מידי דממה שכל דרמה הכי קטנה שתהיה, עמוק בתת מודע רק תרגש אותי. חוץ מהמריבות עם אימא, זה מצדי יכול להישרף. כן אני פילוסופית ומסתבר שזה מפריע לאנשים, הפילוסופית חיים הלא כל כך אורתודוקסית שלי... מה אני יגיד, שיתמודדו. יש עוד המון מאיפה שזה הגיע. אמא משערת שעוד מעט ההלוויה של סבתא רבה שלי, ואת זה ניתחה ושיערה לפי חלומות נבואה שהיה לנו. כן, לנו. אחד לי ואחד לה. מסתבר שלי גם יש את הכוח הפסיכי הזה, רק שלאמא הוא יותר חזק. בסופו של דבר הירח שלה בדגים ושלי בתאומים. להם יש יותר יתרונות בקטע של נבואות, טרות ושאר אמונות טפלות. שרוב האנשים שהם לא מיסטיים, פילוסופים או רוחניים באיזשהו מובן במוחם לא יתחברו לקונספט. אני מרגישה אשמה שאני לא עובדת אבל חרשתי את כל האינטרנט ושום דבר לא פאקינג עובד. הערבי בלשכת עבודה המחורבנת נתן לי שתי טלפונים של מקומות אחרים בכלל! ואני רוצה לעבוד, העיסוק הוא העיקרון והכסף רק הבונוס. אבל הימים עוברים, עוברים וכמעט שום דבר לא מתקדם. זה כאילו שאני תקועה. כן, אני תקועה. וכן ברור לי שהכסף שיבוזבז ילך בעיקר על השכר דירה שאני חייבת לאמא ומטריאליזם והשאר לחיסכון. אני מקווה. אבל זה לא משנה את הפואנטה. וחוץ מזה, בתכלס למה עוד צריך כסף. לפחות זה מה שנראה לי העיקרון. בלילה יוצא לי לפעמים לכתוב כמה סצנות טובות לתסריט, אבל זה הכל וזה לא מספיק לי לצערי. ובצדק. למרות שרק ההתקדמות עצמה טובה. ולא, אני לא יכולה לספר לכם על מה התוכן שלו. כי אני גם מתכוונת לפרסם את זה. ובמידה אמן ואני אצליח בזה כפי שאני חולמת - הזהות של הבלוג הזה הלך פייפן. בכל אופן, השקיעות ממשיכות מעבר לבניינים והלילה משגיח עליי. יש אוויר צח וקור. לפחות זה. מכיוון שאסטרולוגיה היא האובססיה והאהבתי החדשה, אמא הבטיחה שאם נקבל את הכרטיס הירוק. נסע לפלנטריום באמריקה. למרות שציינה שגם בארץ יש כמה טובים. אתמול בלילה אמא חפרה לי לצאת איתה להליכה לילית וכמובן שהיא שיחקה אותה ספורטיבית והייתה מטרים קדימה ממני, אך לי זה לא כל כך שינה משום שכרגיל הייתי מהופנטת מהרקיע ומוצאת את עצמי טבועה אי שם במחשבות שלי, בזמן שאני בוהה בירח. בחזור, משהו בי זעם. אני דיי בטוחה שמאדים עבר לו אי שם במרום, מעלינו. וההליכה הלילית הסתיימה לה במריבה קטלנית. אני מתבוננת עוד פעם למעלה במרום הירח מלא, או לפחות הוא נראה לי מלא. הם אומרים שזה נקרא "המסלול הריק".



נכתב על ידי המלאכית הלוחמת , 2/11/2017 16:49