10/2017

"Days go on and on. they don't end"

כל יום אני שורדת את העולם שלי מחדש אני לא שמה לב וכשאני מסתובבת לאחור אני מבינה כמה ימים עברו, ולפעמים גם אם לעיתים רחוקות אני מורדפת על ידי התחושה שהחיים שלי מתבזבזים ואני לא יכולה לעשות שום דבר לגבי זה. רוב הזמן יש לי את הקול הקטן הזה בראש שאומר לי שהגורל שלי כזה רק בשביל שיום אחד הוא יהיה יותר טוב.