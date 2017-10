10/2017

How strange when an illusion dies

לפעמים חלק מנשמתי מת כאשר אני רק נתקלת במחשבה או בעובדה שיתכן ואולי אף פעם לא יהיה לי מישהו אידיאלי ומושלם. שהנסיך הזה שאני מפנטזת עליו לא יבוא בחיים. מזכיר לי ציטוט של ג'ודי גרלנד המדהימה - "כמה מוזר זה כאשר אשליה מתה. זה כאילו איבדת ילד". אולי לא מגיע לי להיות נאהבת על ידי מישהו שמתבטא גם ביופי חיצוני מאשר הפנימי בלבד. אף פעם לא היה לי מישהו מושלם, אף גבר בחיי לא היה מושלם. לא אבא שלי, לא אחים שלי ולא אף אחד אחר. אבל אני הערצתי וסגדתי להם בגאווה כאילו באמת היו כאלו. ואני עדיין גאה ותמיד אהיה. הם המלכים של חיי. מה הפלא שאני אידיאליסטית ופרפקטיוניסטית... זה באמת יותר מסתם מקור של שטחיות, אבל כן בא לי שיהיה לי מישהו מדהים, כל כך מדהים שבאיזשהו מקום קטן, אני אפילו אתפלא איך קיבלתי מישהו כזה. אני מרגישה את הזיהום מבפנים, אני רק רוצה להתנקות. הריקנות גוברת עליי לפעמים, ויש בי את התקווה שהחורף הקרב ישטוף את הכל. שיהיה לי אוויר נקי לריאות, שסוף סוף אוכל לנשום כמו שצריך. כמו שהריאות שלי באמת נזקקות לנשום. מתה על חורף, לפחות זה. ילידת דצמבר, ושביל הילדים ביערות יתמלא בניכוח גשום ואני ארגיש את הטבע קורא לי עם פעמוני הרוח אשר מלווים אותי כל פעם שאני יוצאת מהדירה. בלי קשר לאידיאליסטיות שלי, אני מרגישה ממש כמו טראביס מנהג מונית עם הבדידות האובססיבית שלי. מבין האנשים שלהם זו מין פילוסופיית חיים, לא פלא שאני מוצאת את עצמי מפנטזת על "המישהו" הזה שיבוא ויציל אותי מהבוץ הטובעני הזה. והעובדה שיש לי ליבידו מטורלל גם לא ממש תומך למצב.

נכתב על ידי המלאכית הלוחמת , 17/10/2017 22:21