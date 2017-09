Hypersensitivity

9/2017

"אני לא משתגעת..."

אני לוחשת לעצמי.

זאת רק הבדידות, היא יכולה להוציא ממך את כל השיגעון החשוך החוצה. והכי גרוע ממנו, לפעמים.

עכשיו אני מניחה זה מה שנקרא, השקט שאחרי הסערה.

כולו דמעות הקיץ הזה, מה יהיה?

יהיה בסדר, אני מניחה. ומקווה...

בנוסף לפסיכולוגיה, יש גם את האסטרולוגיה מעליה שאני אוהבת ונוטה לחקור בימים אלו.

בקשר לבדידות הזו אשר עוטפת אותי, שאני מרגישה שאני טובעת באמבטיה שחורה

שמתי לב שאני קשורה מאוד לדמויות מהסדרות ומהראש שלי משום שאני כל כך בודדה שאני מפחדת להיות לגמרי בלי אנשים מסביבי, גם ככה פיזית באמת אין פה אף אחד.

אין לי אף אחד...

הראש שלי מתפוצץ מאנרגיית יתר מיותרת שגומרת אותי וסוחטת ממני את כל האנרגיות המנטאליות והפיזיות שבקושי נשארו לי

והבנייה המחורבנת הזו שאני מתה להוריד ולשבור כבר לכל הרוחות! אבל תמיד שוכחת לקבוע תור כי אני היפאראקטיבית ולא יכולה לזכור כלום, אפילו לא לשים תזכורת ואם כבר שמתי (?Am i willing to follow through)

ג'יזס, אבל כן תזכורת יכולה לעזור אז בהחלט צריכה להתאפס על השיט שלי ולעשות זו.

גם לעוד איזה משהו צריך להתקשר. כבר 2 תזכורות.

גאאדאמיט

אוקראינה, אשדוד ובינהם רק רגעים טובים.

של משפחה כמובן.

אם לא להכליל את השרלילה של אבא שלי.

אך אולי רגעים זה מה שבאמת משנה, ואולי לא צריך יותר מזה בחיים?

מי יודע...אולי בשביל זה קיים גם הגורל.

וכן לפעמים אני ממש צריכה לדבר עם מישהו...כי להיות לבד זה יכול להיות מאוד מבודד ומפחיד לפעמים. וגם, מלנכולי מאוד...

אולי אלך לסבתא היום, לא יצא לי פעם שעברה אבל לא נורא, תמיד פתוחה לי הדלת אצל סבתא. ככה זה משפחה.

כן כן, אני ילדת משפחה :)

משלל שירים קלאסים...