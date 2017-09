9/2017

Yes, i am a loner

נתגלה לי שאני שונאת מסתיקאים שחשים את עצמים יודעים את העתיד שלי ואוהבת הורוסקופים. ומן הסתם גם בצדק. שוב צופה בבייטס מוטל, כמובן (Typical me, of course) חייבת דרמה אומציאנלית נפרדת מחיי, כנראה אמא טסה לסקוטלנד ואני פה לבדי בהוד השרון הקטנה, שלנו. שלי. ואח שלי כמובן בבוסתון ואז בקייב, הקיצר איפה שהוא תמיד היה. בא לבקר לשבועים ואז טס כי היה כבר מת לעוף מהארץ ולחזור להיות ה-Youngster שהוא או לפחות ככה הוא קורא לזה. למסיבות ולעבודה ולחברים שלו. מבקרת את סבתא מדי פעם, גם היום בעזרת השם אלך. גם הסבתא השנייה שלי מצד האמא שם. הכלב שלי,מתגעגעת אליו...הוא בפנציון כי אני גרועה בלטפל בו...נו טוב. לפחות שמה מטפלים בו ועד כמה שאני מתגעגעת אליו והוא שומר עליי בלילות שזו גם הסיבה למה אני לא יכולה או יותר נכון מפחדת לישון בלעדיו בלילות. כן אני אגואיסטית אבל לא נורא, נתגבר גם על זה.