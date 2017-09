9/2017

"A true friend is there for you when he'd rather be anywhere else"

כעס. זעם. זוהמה. עייפתי מזה, למה אני לא יכולה בכל הפלאנטה הזו למצוא בן אדם שאני פשוט יוכל להיפגש איתו ופשוט לדבר. מבלי לאמץ את זה או לגרום לזה לקרות, שזה פשוט יבוא פאקינג טבעי. קיאנה, בחורה מיוטה, ארה"ב. כימיה טבעית מעולה אבל אממה גרה חצי עולם ממני. א', כימיה מעולה ואולי גם טבעית רוב הזמן, כנראה. אבל אלא אם כן אנחנו לא מתעסקות בקולנוע, אוכל או וואטאבר אין בינינו אינטלקטואליות קבועה. שזה מה שאני צריכה. לכל הרוחות, זה יותר מידי לבקש? וגם מה הקטע לענות בדילי שבן אדם רוצה להיפגש איתך. כבר קרה שלא דיברנו חודשיים והיא זאת שפאקינג חזרה ואני אומרת עכשיו - צ'אנס שלישי לא יהיה. לא משנה מה יקרה. אני מנסה וינסה כמה שיותר בכל זאת להשאיר את החברות שלנו חיה אבל לא איהיה עם אף אחד יותר רק משום שאני לבד כמו שהיה לי פעם. טוב אולי רק עכשיו... פאקינג מילארדים של אנשים בעולם ועם החברה היחידה שלי בעולם הזה זה חייב להתנדנד כל פעם מחדש. אבל אז חו"ל כבר הבטיח לי כמה וכמה פעמים חבריות שונות אז אולי יש לי סיכוי סופי בסופו של דבר לחברות אמת. לא שאני מזלזלת בחרות הנוכחית שלי שגם היא מקווה שתחזיק גם בתנאי מצב שונים למינהם שיהיו בעתיד. שלבטח ואמן שיהיו.