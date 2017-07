7/2017

Why is it so - Bleeding EP

חמש בבוקר

הזריחה בתנועה

נהר נשטף מעל פניי



אתה הלכת



רחוק



השארת אותי מדממת על המרצפות

רוחך רודפת אותי בכל רקע בקירות תודעתי



מדוע אתה מת

כשאתה בבירור כל כך חי מדוע אבא .