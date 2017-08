8/2017

After all the time

After you

Had you seen me with someone new

Hanging so high for your return

But the stillness is a burn



Had I seen it in your eyes

There'd have been no try after try

Your leaving had no goodbye

Had I just seen one in your eyes

אני אש.

יודעת בדיוק מה אני גורמת לך להרגיש.

ולא רק פיזית, את זה אני יודעת מזמן.

גם יודעת לגעת לך ברגש, יודעת לחבק אותך מאחורה ולומר את המילים הנכונות.

אתה בכיס שלי.

אבל המחשבות שלי נודדות לדני.

לא סגרנו שום דבר עד הסוף.