שלל צבעים בזריחת השמש ותסביך עליונות קליל

4/2017

זו לא הִגָּמְלוּת ממורפין ועודני הרחק ממְהֵימָנוּת לעיקר כי אני לא מאמין שאשאר חָבוּק לכושר העמידה בפני עצמי. תנאי האקלים נוחים להרפתקאות חשאיות מוצלחות וזה יום לא לשאול בו מה השעה(?) אלא להתערבב גם בדברי שטות ולשחק אותה כאילו השגת אושר נְצָחִים. היום אני כוכב זורח ועוד שקרים מְחֻצָּפִים, גן עדן, עַגְמוּמִיוּת החלל מִתְלַבֶּנֶת, כולי חדש כמו נבט.

אני פוסע על כביש ראשי, שרירי הידיים שלי ברפיון כמו אחרי זריקת דיסקוס ורציתי להיות שקוע באותה עת בקריאת ספר, אבל הנעימה הרבגונית של המכוניות מרגיעה אותי באורח פלא. הזיכרון בנוגע לזמן שסמוך למתי שהלכתי אתמול לישון הוא לקוי. תַּמְרוּקֵי האביב מלטפים תבל ומלואה; אנטנות של חסת המצפן מיתמרות מֵחֲרָכֵי המדרכות ואני פוצע אותן עד זוֹב החלב המר. נפלתי אֱלֵי הצטננות קלה, כנראה עוד מאמש. עצים גזומים ערוכים בערימות בצידי הדרך שליידה הרכבות נועדות זו עם זו. יש לי עניין בלקלף שבלולים וקונכיות מראשי הגדילנים וריכוז המחשבה אינו מתיישב לנוח בי לרגע. קול פסיעותיי המגושמות מהדהד לי בסוליות ומידי פעם היני עוצר להביט מוקסם לגמרי בריקמת מַטְוֵה-זחל ואז חוצה את מסילת הברזל עם משאלת הלב שהבוקר הזה ימשך לעד, בתוספת איזה סל-נצרים ביד לצוד בו ממצאים. זה היה רעיון לא-רע ללכת לטייל. מילים משובשות צָפוֹת לי בראש בהדרגה

"דְּבָרִים זָרִים/ לָכְדוּ אוֹתָנוּ בְּרִשְׁתָּם,/ הַחֲלוֹף, אוֹבֵד-עֵצוֹת, מְגַשֵּׁשׁ/ בָּנוּ לִפְנַי וְלִפְנִים,// צָרְפִי אֶת הֹלֶם לִבִּי, גַּם אוֹתוֹ,/ אֶל תּוֹכֵךְ,// אוֹ-אָז נָקוּם,/ נֶגְדֵּךְ, נֶגְדִּי,// מַשֶׁהוּ מַלְבִּישׁ אוֹתָנוּ/ עוֹר יוֹם, עוֹר לַיְלָה,/ לַמִּשְׂחָק עִם הָרְצִינוּת/ הָאַחֲרוֹנָה, הָאֶפִּילֶפְּטִית." (פאול צלאן)



(ינואר)

is that the case that we're 'bout to steer clear of? i still need you to cultivate my mind, so just snap into it and i'll do my utmost with letting down all the bars and bolts. אני נותן מבע לרגשותיי יותר בקלות בביטויים רשומים יותר מבהבעה של דיבור.

מדהים בעיני כמה יצירתי יכול להיות הוירטואוז של השפעה הרסנית על צרכים חיוניים שיש לו לבן אדם, עד כמה חורגת מתחום הראייה של הבן אדם מסוגלת להיות הימשכותו. איני מצליח לחזות בעיני רוחי התנגדויות דוממות לכוח כעין זה, אבל הייתי רוצה לשער שזו מין מלחמת נגיפים שעוצמותיה נעלמות מפנינו אך נמצאות בעמדות פנים אל פנים תמיד בגופנו, נתונות להתקפות ארסיות. לעומת זאת כוח החיים, שאף הוא לעיתים קרובות נעדר משדה ראייתנו, נדמה לי כמצריך ויזות ואשרות לאין-מספר ולוּ לביקור חטוף. גם אוהב הבריות הטוב לב מכולם חש בצמיגות הממאירה הזו של המרץ, ומשום כך דוקא בעלי חזות חברותית המְשַׁחֲרִים לי פנים בְּשׂוֹחֵחם עימי נראים לי מתעתעים במידותיהם המדומות אצלי לשריון הבא להסוות הרבה מהגָלוּי ומהנראה לעין. כושר זה לבקר את הדמויות הנקרות בדרכי, שלפי דעתי הוא יעיל, יכול להיראות - מצידו האחר של המטבע - שהיפכא מסתברא, שהוא עיקרון שאינו חכם כי זהירותו הבלתי-הכרחית נושא דוקא אופי הימנעותי; שבעטיו החמצתי איזו אישיות טובה ומלאת חיים מכאן ואיזו שיחת רֵעִים משם. אולי אני שוגה בהזיות להפליא והגיגים אילו הם סמלים לפצעי המוות של החיים החברתיים שהיו אצלי פעם, שאין לי מהם יותר מידי זכרונות חזותיים, וטיבם כולו מן מרירות שנשארה אצלי בלב, כאשר בנוף התודעתי הולכים ועולים הפרצופים שחלפו כאן ומותירים שובלי רעל כשעליהם חרותות אמירות אלימוֹת, איברים פנימיים רקובים של העבר.