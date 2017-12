Only after a city is no more fit for humans, can it be a home for Faeries, TRolls and adventures in general. And to search for these, dear Passer, we have come here. Nycticorax Nycticorax Spitz, Rebuilder of Arkmar

12/2017

עסקים כרגיל

אז ישראבלוג הודיע (שוב) שבסוף החודש הוא הולך להיסגר. האם הפעם זה קורה? נניח שכן. נניח שהאתר הזקן הזה, שסירב למות כשהפך ללא-רלוונטי, הגיע לסוף חייו הטבעיים.

כאן ראוי אולי היה לשים פוסט משתפך על כך שהתחלתי את הבלוג הזה לפני 13 שנה, בתור חיים בן 19, ואני מסיים אותו כעבור תשע חברות וחתונה אחת, עם תואר שלישי בדרך (אך עוד בלי ילדים). אני יכול לספר על הלארפ שהבלוג הזה נועד לארגן, על איך שכל לארפ שאי-פעם אירגנתי נכשל, ועל איך שעדיין, כולם תמיד נהנו בלארפים הללו. אפשר לספר על ימי השיא וימי הדמדומים של הבלוג, על איך שמכל חבריי הבלוגרים, רק עמית המשיכה לעמוד איתן, אבל בואו לא נעשה את זה.

במקום כל זה, אני אתן לכם כמה פוסטים שהבטחתי לכתוב (אבוי, לא את כולם), ולכם יהיו כמה שבועות לקרוא אותם.

אוקיי? בואו נשדר עסקים כרגיל.











ראשית, אני פותח בקרוב אתר חדש. זה אתר של "ארצות החמרה", הנקרא באותו השם. התלבטתי האם לקרוא לו כך, בחשש שמי שיחפש ימצא במקומו פוסטים ישנים ב"ארקמר", אבל הנה הבעיה נפתרה. האתר יכיל מידע ותמונות בנוגע לטבע של מישור החוף, וכמובן את אהבתי אליו. זה לא יהיה "תחליף ארקמר" אבל בהחלט יהיה לי מה לעשות עם הזמן הפנוי.













ובאותו נושא, יצרתי לפני שבוע מדריך חדש של "ארצות החמרה", הפעם לעונת החורף, עם טחבים, פטריות ואקסטרא שבלולים!

המדריך חינם להורה וכולם חופשיים להשתמש בו. כמובן שאין לערוך אותו או לגזור ממנו חלקים ללא רשותי.

הנה הקישור להורדה (למי שפספס את ההיפר-קישור): https://drive.google.com/open?id=1qTDB4QOslEvTYv1Uqk3M0rpRp4pvPuYr













הנה תמונה ממחברת הציורים שלי, בה עבדתי בשביל המדריך הזה.



















שלישית, האם כבר שמעתם שהתפרסמתי בכל העולם?

אז כן. זה קרה בחודש הקודם.

בשנים האחרונות מתפתחות מושבות ענק של עכבישי פגיונית בגדות נחל שורק, קרוב לירושלים. זאת תופעה יפה ואהובה על צלמים. בסתיו הזה התארגנו כמה צלמי טבע להגיע לותעד את התופעה. הם העלו את התמונות לפייסבוק ואף עשו על התופעה כתבה ב"מדע גדול בקטנה". מתברר שטמקא קוראים את "מדע גדול", כי הם העלו למחרת כתבה משלהם בנושא. סוכנות רויטרס, לה יש כתבים פוליטיים בירושלים, ראתה את הכתבה הנ"ל ורצתה גם לתעד את התופעה, אז הם פנו לאפרת, המנחה שלי. היא הייתה עסוקה, אז היא שלחה אותי ואת שלמי (הדוקטורנט השני שלה) עם צוות הצילום. הסוכנות מוכרת חדשות לכל העולם, כך שהידיעה על העכבישים בשורק, הכוללת ראיון אתי (בו כותבים את שמי בשגיאות) תורגמה ונפוצה כמו ספר חדש של ג'.ק. רולינג בשדה קוצים. ואם זה לא הספיק, שלוש סוכנויות אחרות שיושבות בירושלים (בערבית, רוסית ופורטוגזית) קפצו על הסירה וריאינו אותו גם על רקע הרשתות הענקיות. ובין-לבין, הלכנו לטייל שם עם חברים.

בקיצור, הייתי מפורסם לשבוע והיה כיף. אם כי אני עדיין לא מבין בפגיוניות.







כך נראית הכתבה המקורית של רויטרס. בתמונה: אני מתכופף לבקשת הצלמים, ומסתכל על זחלי ימשושים, מתחת לרשתות הפגיוניות.



















ורביעית, היה אייקון (ה-15 שלי). ובאייקון הופעתי עם אלי בר-יהלום (!), עם שלישיית הטרובדורים (!!!) ועם אבא שלי (מי היה מאמין!). זה היה מופע "הבארדים", של שירה עממית, שירת חנונים ומה שביניהם והוא היה מצויין. אחת השותפויות המעניינות שיצא לי לעשות ואחת מאוד מעשירה בשבילי. בתוך המופע, בן 13 השירים (היה גם דיבור) הופיעו שלושה תרגומים שלי לעברית. אחד ישן, שניים חדשים, אך מהם רק אחד הושר והשני פשוט שימש כתרגום (במצגת) לשיר ששרנו באנגלית. הנה המקורות ואחריהם התרגומים:





John Barleycorn

Robert Burns







There was three kings into the east,



Three kings both great and high,

And they hae sworn a solemn oath

John Barleycorn should die.







They took a plough and plough'd him down,



Put clods upon his head,



And they hae sworn a solemn oath



John Barleycorn was dead.







But the cheerful Spring came kindly on,



And show'rs began to fall;



John Barleycorn got up again,



And sore surpris'd them all.







The sultry suns of Summer came,



And he grew thick and strong;



His head weel arm'd wi' pointed spears,



That no one should him wrong.







The sober Autumn enter'd mild,



When he grew wan and pale;



His bending joints and drooping head



Show'd he began to fail.







His colour sicken'd more and more,



He faded into age;



And then his enemies began



To show their deadly rage.







They've taen a weapon, long and sharp,



And cut him by the knee;



Then tied him fast upon a cart,



Like a rogue for forgerie.







They laid him down upon his back,



And cudgell'd him full sore;



They hung him up before the storm,



And turned him o'er and o'er.







They filled up a darksome pit



With water to the brim;



They heaved in John Barleycorn,



There let him sink or swim.







They laid him out upon the floor,



To work him farther woe;



And still, as signs of life appear'd,



They toss'd him to and fro.







They wasted, o'er a scorching flame,



The marrow of his bones;



But a miller us'd him worst of all,



For he crush'd him between two stones.







And they hae taen his very heart's blood,



And drank it round and round;



And still the more and more they drank,



Their joy did more abound.







John Barleycorn was a hero bold,



Of noble enterprise;



For if you do but taste his blood,



'Twill make your courage rise.







'Twill make a man forget his woe;



'Twill heighten all his joy;



'Twill make the widow's heart to sing,



Tho' the tear were in her eye.







Then let us toast John Barleycorn,



Each man a glass in hand;



And may his great posterity



Ne'er fail in old Scotland!







ג'ון בר-שעור

רוברט ברנס





שלושה מלכים מהמזרח

החליטו פה אחד,

שלושתם נדרו בלב שלם,

ג'ון בר-שעור יושמד.





חרשו עליו מזימתם,

נדרו הם פה אחד,

שאחרי שהוא נקבר,

ג'ון בר-שעור הוכחד!





(ה-היי! ה-היי!)





אך האביב הכל מילא

בגשם ומטר.

וג'ון, להפתעת כולם,

עלה מן העפר!





שמשות הקיץ חיממו

והוא נמלא גבורה.

ראשו עטור בחניתות,

המרחיקות צרה!





(ה-היי! ה-היי!)





הסתיו הכה בפרצופו

וג'ון הפך שדוף.

ראשו מושפל מהמשקל

וכל גופו שפוף.





עורו החוויר רק עוד ועוד

בנטל הזמנים.

ואז אויביו לאדמתו

הגיעו מוכנים!





(ה-היי! ה-היי!)





הביאו נשק מעוקל

ואת ברכיו שיספו.

וכמו נוכל על רמאות,

לעגלה אספו.





זרקו אותו לאדמה,

הכוהו עד מגור.

ואז, בפני הסערה,

הניפו סחור וסחור!





(ה-היי! ה-היי!)





מילאו הם בור אפל מאוד,

במים, עד הסף.

לשם זרקו את בר-שעור,

לראות האם הוא צף.





את עצמותיו היבשות

הפכו לגחלים,

ואת ליבו ריסקו בינות

לשני סלעים גדולים!





(ה-היי! ה-היי!)





סחטו הם את ליבו לכוס,

מילאו אותה בדם.

אךכמה שהרבו לשתות,

רבתה גם שמחתם.





ג'ון בר-שעור היה גיבור,

ולו רק לעובדה,

שמי שמדמו ילגום,

גבורה גדולה יידע!





(ה-היי! ה-היי!)





ירים הוא ארבעים שנה,

מעל ליבו של סב.

איתו, ליבה של אלמנה

ישיר ולא יכאב.





אז בואו נשתה,שלא נשכח

וכל אחד יזכור,

מורשת שהותיר לנו,

ג'ון זרע השעור!





(ה-היי! ה-היי!)









***





Куплеты инквизиторов

Леонид Семаков



От Кастильи до Севильи сети вили-вили-вьем, От Бастильи до Сибири грешных били-били-бьем! Еретиков распределяем по кострам, стыд и срам, стыд и срам! Вино и женщим любим только по постам, кости - людям, мясо - нам!

Нашу веру мы лелеем, кто не верит - тем анафема и смерть, Чтоб зладеям-галилеям неповадно было на небо смотреть. А присмотреться - нет и бога самого, но а это - наш секрет! На небе нету кроме бога никого, нет как нет, нет как нет!

Днем и ночью мы готовы нас самих от наших мыслей защищать. Мы не звери, что вы, что вы! Мы везде, но нас не надо замечать. Мы знаем, где Вам надо встаь и где Вам сесть, мы и всюду - даже здесь! Нас нет нигде, но мы, простите, все же есть - нас не счесть!













שיר האינקוויזיטורים

לאוניד סימקוב







מקסטיליה עד סיביליה,

רשע-רשע-רשתות פה מטמינים.

מבסטיליה עד סיביריה,

לחוטאים לנו-נו-נוח לא נותנים.





את הכופרים שולחים ישר

אל הכיכר

(לא יהיה להם קר).

צומות ועצמות,

זה לאנשי הכפר.

בשבילנו, תנו בשר!













תורתנו, אין עליה!

גזר-דין מוות,

אם אתה לא מאמין.

כדי שכל ה-גלילאים

לא ירימו את הראש למרומים.





במרומים אין שום דבר מלבד האל,

ואין עוד! ואין עוד!

(וגם אותו אין,

אם היטב להסתכל)

אבל זאת נשמור בסוד!













אל תסבו את פניכם!

לעולם אינכם לבד, זה מנחם.

יום וליל נשמור עליכם,

מאימת

המחשבות של עצמכם.





איננו פה,

(אל תחפשו, זה מסוכן)

כמובן! כמובן!

נגיד לכם מאיפה באתם

ולאן.

בכל מקום, אפילו...



***









When I Was A Boy

Frank Hayes





When I was a boy our Nintendo

Was carved from an old Apple tree

And we used garden hose to connect it

To our steam-powered color tv.





But it still beat that ancient Atari

'Cuz I almost went blind, don'tcha know,

Playing Breakout and Pong on a video game

Hooked up to the radio.





And we walked twenty miles to the schoolhouse

Barefoot, uphill both ways,

Through blizzards in summer and winter

Back in the good old days.





Back when Fortran was not even Three-tran

And the PC was only a toy

And we did our computing by gaslight

When I was a boy.





When I was a boy all our networks

Were for hauling in fish from the sea

Our bawd rate was eight bits an hour,

And our IP address was just 3.





And you kids who complain that the World Wide Web

Is too slow oughtta cut out your bitchin',

'Cuz when I was a boy every packet

Was delivered by carrier pigeon





And we walked twenty miles to the schoolhouse

Barefoot, uphill both ways,

Through blizzards in summer and winter

Back in the good old days.





Back when Fortran was not even Two-tran

And the mainframe was only a toy

And we did our computing by torchlight

When I was a boy.





When I was a boy our IS shop

Built relational tables from wood,

And we wrappered our data in oilcloth

To preserve it the best that we could.





And we carried our bits in a bucket,

And our mainframe weighed 900 tons,

And we programmed in ones and in zeros

And sometimes we ran out of ones.





And we walked twenty miles to the schoolhouse

Barefoot, uphill both ways,

Through blizzards in summer and winter

Back in the good old days.





Back when Fortran was not even One-tran

And the abacus? Only a toy!

And we did our computing in primordial darkness

When I was a boy.



When I Was A Boy









כשהייתי ילדון

פרנק הייז





כשהייתי ילדון, הנינטנדו

מגולף מאלון הוא היה.

מחובר בצינור למפלט של

הקיטור, בטלוי-זי-יה





זה עדיף על אותו האטארי,

שסיפק לא מעט חוויות,

כשהפעלנו בקר שהיה מחובר

ישר אל הרדיו





(פזמון)

והלכנו שלושים קילומטר

לבית-ספר, בקור כלבים.

יחפים, במדרון, גם בוקר, גם ערב

אז, בימים הטובים.





כש-Fortran עוד לא היה 3-tran

וה-PC היה רק משחק,

ותיכנתנו לאור פנסי גז,

כשהייתי דרדק.





כשהייתי ילדה, המרשתת

העלתה קרפיון ואלתית.

לפחות אז הייתה לכולנו

כתובת I.P. חד-ספרתית.





ואתם שאומרים שהאינטרנט

הוא אטי,

צאו מהר מהסרט!

בזמני, חבילה שהגיעה,

ליונה היא הייתה מחוברת!





(פזמון)

והלכנו שלושים קילומטר

לבית-ספר, בקור כלבים.

יחפים, בשלגים, גם חורף גם קיץ

אז, בימים הטובים.





כש-Fortran עוד לא היה 2-tran

וה-PC היה רק משחק,

ותיכנתנו לאור אש בוערת,

כשהייתי דרדק.





כשהייתי ילדון, המודלים

הורכבו בסדנא, מקרשים

ועטפו נתונים בבד-שמן

(הם אחרת היו מתייבשים)





וסחבנו בדלי את הביטים,

אל שרת ענקי במיוחד,

וכתבו באחד ובאפס

(קרה שנגמר האחד)





(פזמון)

והלכנו שלושים קילומטר

לבית-ספר, בקור כלבים.

יחפים, במדרון, גם בוקר גם ערב,

אז, בימים הטובים.





כש-Fortran עוד לא היה 1-tran

וה-PC היה רק משחק,

ותיכנתנו בחושך מצרים!!!

כשהייתי דרדק.







תמונה שצילמתי במופע.















זהו להפעם.

בשלוש השנים האחרונות הייתי כל-כך עסוק בדיכאון-גיל-השלושים שלי, במיוחד בבלוג הזה, שלא הבחנתי בכך שהחיים שלי עדיין מגניבים לחלוטין.





אז אם לא ניפגש שוב,

היה לי לעונג לכתוב בשבילכם,

שיהיו לכם חיים מגניבים,

תחי ארקמר,

תחי סטלה!

בלומפ.













הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 6/12/2017 22:29