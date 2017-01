1/2017

האינסומניה חזרה לאחרונה. אמנם זה לא כמו פעם, שהייתי מתעוררת לפחות ארבע פעמים בלילה. עכשיו אני מתעוררת פעמיים באותן השעות כמו שעון שווייצרי. מיותר לציין שהתחדשתי בשלושה גרם של רפואי. זו לא רגרסיה מבחינתי, אני פשוט מקדימה תרופה למכה.

חוץ מזה הכל בגדול בסדר. אני עדיין צריכה למצוא עבודה נורמלית ובינתיים יש לי קצת קושי בזה. אני נהנית מדי מהזמן הפנוי שיש לי ואסור לי להתרגל למצב, אחרת יהיה לי סיוט להיכנס לשגרת עבודה.





יום ההולדת שלי בעוד יומיים ומצד אחד אני פשוט רוצה להעביר אותו כמו כל יום רגיל. מצד שני עדיין יש בי ילדה קטנה שרוצה מסיבה עם עוגה וזר. אני משתדלת שלא לחשוב על זה יותר מדי, בעיקר כי אני יודעת שאני אתאכזב ממשהו.

אני צריכה להבין שבחיים לא הכל מושלם, ולא הכל הולך לפי התכנון ומעבר לזה - גם לדעת ליהנות מחוסר השליטה כי בכל זאת, when life gives you lemons...