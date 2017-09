9/2017

In the sea of trees

אני לא יודעת אם הפסיכומטרי זה הדבר הכי טוב שקרה לי או האסון עליו שילמתי הרבה יותר מדי מכספי. מכספי הצבא יותר נכון. אפשר לומר שהשנה וחצי של סיוטים בלילות וחרדות די ריפדו לי כמה מהישגיי באזרחות. לא שזה באישזהו צורה תואם אידיאל של מדינה מתוקנת, אבל שיהיה. זה כן לא גורם לי להתגעגע לעבודה. וזה כן עזר לי לא לבצע החלטות שכבר סגורות. אף אחד לא מצפה ממני להתפטר כמו גם שאף אחד לא מצפה ממני להגיע לעבודה וזה רק אומר שאני מרגישה הכי מושלם בעולם. לדאוג רק לעצמי. טוב לא בדיוק. לדאוג לכסף של אנשים ולחשוב איזה מתנות לקנות להם. הלוותי לאחותי הרבה כסף וגם קניתי לה מתנה. קניתי גם מתנה סופר מתחשבת לאחות של הבן זוג עם הכסף שאחותי החזירה לי באשראי. היא בן אדם לא קל ומורכב ואני לא אהיה אף פעם בטוחה אם אני שונאת אותה או לא. מה שכן היא מי שעושה את כל מה שקשה לקשה יותר ועדיין אולי אחת מהסיבות הראשיות שאני מגיעה אליו הביתה, זה מהציפייה לדבר איתה. וזה באמת מעצבן לפעמים. באמת. מעצבן ברמות של לתת לה כאפת. יחד עם זאת, אני זוכרת את עצמי, ואני רואה את עצמי היום עם אחותי הגדולה. שום דבר לא השתנה. היא עדיין הבן אדם שהכי מכעיס אותי, הכי מפליא אותי, הכי מאכזב אותי. ועם כל זה, אני רוצה להדמות לה. היא הדמות שלי לחיקוי, היא כל מה שיש לי. היא מי שאני מבקשת ממנה עצות, אפילו שלרוב אני לא מרוצה מהן. עם הזמן למדתי לחשוב אולי היא צודקת. וככה הפכתי מלא להסכים איתה בכלל, ללהסכים איתה קצת. וככה עם כל מי שאני מכירה. היא זאת שתמיד תהייה שם לתת לי עצות. או לא לתת לי עצות. או לצחוק לי בפנים. אני באמת שונאת אותה לפעמים. וככה גם עם אחותו. כשאני חושבת פחות מתוך הראש של ילדה בת 20 אני מבינה שאולי היא אחותי הקטנה. ואולי היא מחפשת אצלי אישור לזה שהיא חכמה בכל השאלות שלה ובזה שהיא מספרת לי איזה ספרים היא קנתה וכמה היא קראה בחיים שלה. שירה שהייתה חברה שלה כבר לא הייתה חברה שלה בדיוק אחרי שתי דקות, אבל זה משהו שהייתי מסבירה אפילו לה. היומרנות הזאת הורגת אותי. אבל מזל שיש לי את אחותי שתזכיר לי שהיא לא היומרנית היחידה מבנינו, אה? ככה זה כשאתה לא רוצה לבעוט בפרצוף של המשפחה שלך. זאת ההקרבה. אם אתה עדיין שם למרות שהוא לרוב בלתי נסבל בעיניך, כנראה שיש שם משהו. היא צריכה להבין שמאותו רגע שהכרחתי אותה לסלוח לי על משהו שאמרתי, ואמרתי לה נוט טו פול דיס שיט וויד מי, היא לא חברה שלי. לא באמת. והיא אף פעם לא תהייה. כי להיות אחותי זה משהו גדול יותר מזה. ואני מקבלת אותה כמו את אחותי. דווקא בגלל שאני שונאת אותה לפעמים. כי אין לי מה לעשות עם זה. זה מה יש, האם הייתי רוצה לשנות את זה? לא ממש. האם הייתי רוצה להיות חלק מהתהליך הזה? כן. ככל שאני חושבת עליה יותר, ככה אני מבינה אותה יותר וזה משהו ששום רגע שלילי ומיותר כמו חוסר סבלנות יוכל אי פעם לשנות. השאלה איך לומדים להתמודד עם זה, וזה משהו שאני עדיין מגלה. אף פעם לא הייתי אחות גדולה של אף אחד והיום אני כבר כן רואה את עצמי מדריכה אנשים רק כי אני רואה בהם אני. אני יודעת יותר עכשיו וזה כן יומרני לומר. זה יומרני ממש. אבל אני עברתי את מה שעברתי בחיים בידיעה שאני אחזיר בחזרה למי שנתן לי. אף אחד לא היה בשבילי בתיכון. אפילו לא אחותי. הייתי בשביל עצמי. אני לא רואה איך אני מעבירה למישהו את האג'נדה האיומה הזאת, אבל אני אהיה שם בשביל מי שירצה אותי. ואם היא רוצה היא תקבל, אבל לא כחברה. רק כאחות. ואני אגיד לה בפנים שהאקס שלה היה חלאה ושדעתי לא תשתנה גם אם הם יחזרו. אני אגיד לה בפנים שחברים שלה משעממים ומפגרים ואני אגיד לה שהטעם שלה במוזיקה לא מעניין אותי. אבל אני אגיד את זה בחיוך ובנימוס כי היא בכל לא זאת לא באמת אחותי. אבל אני אשתדל להיות אחותה. יש לה רק אחים זה בטח ממש יוצר צימאון לאחות. אישה. עם חמלה ואהבה ואחריות. לפשוש אין ממש את האומץ לדבר. כל שיחה שלנו זה רק אחרי הרבה בכי מצדו והתנצלויות. בכל אופן הציפורניים שלי גדלו פרא וזה קצת קשה להקליד. זו פעם ראשונה שאני כותבת מאז הפוסט האחרון. בכל פעם אני מרגישה יותר חלודה וטפלה משהרגשתי ביום הקודם. אבל מה אכפת לי.

