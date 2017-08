stay in your lane now

8/2017

אני מתחילה לראות בדמיון את השיחת התפטרות שלי עם המנהלת הצבועה שלי וזה מרגיש כמו הפעם הראשונה שדמיינתי בבהירות את החוגר שלי נגזר. כבר לא היו חילוקי דעות, כבר לא היו השלכות, לא היו פחדים, לא היה כלום חוץ מהמטרה עצמה. וזה מה שאני עושה. ולא אכפת לי מה יגידו. שיגידו שאני לא יודעת להתמודד, שיגידו שאין לי מוסר עבודה, שאחשוב אפילו על עצמי בעוד שלושה חודשים שהייתי צריכה להשאר. זה טעות להמשיך להיות אומללה שם. זאת טעות לסבול. והאמת היא, שיש לי כסף לחיות טוב ממנו בשלושה חודשים הקרובים ושיש לי כסף בחסכונות ואני לא ממש רואה אף אחד ממטר כשאני חושבת על לעוף משם כבר. בסוף כולם יעזבו ואני אשאר שם כשישאלו איך אני שורדת וזה באמת שהתשובה הכי כנה שיש לי לתת זה לא יודעת. אני ממש פאקינג אומללה מלעמוד בקופה, מלזהות לקוחות רעים ולהתרחק, מלחייך, מלקפל, מלרוץ ומלחשוב דברים מסריחים על אנשים. אני ברמת המינימום מאחלת לעשרה אנשים זרים להחנק באורח פלא. ולהדרס. וליפול ולשבור את הראש. הם כולם רעים בעיני ומגעילים וחיות אדם. יכול להיות שזה מוצדק. יכול להיות שלא. יכול להיות שהשתגעתי כי מסתבר שמושא הדילמות שלי הוא האם להתפטר מעבודה בשכר מינימום בשביל השכלה מקסימליתתתתתתת או לאאאאאאאאאאאאאא הכי גרוע מהכל היא שאני משוכנעת במאה אחוז שהתשובה היא פאקינג כן תזדייני מהקן צרעות המזוהם הזה כןןןןןןןןןןןןןן כןןןןןןןןןןןןן

