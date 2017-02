עלילות אמש ועוד

2/2017





מאז שעזבתי את העבודה האחרונה שלי אני מרגישה די מדוכדכת,ולמרות שאני יושבת לחפש עבודה חדשה..עמוק בפנים אני לא מרגישה שאני מוכנה לצעוד לעבר המקום החדש הבא..

אני מחכה לאיזשהו טילטול חזק שיחזיר אותי למוטב,אבל הוא פשוט לא מגיע.

כבר התחלתי לשכנע את עצמי שבשביל להמשיך לטייל בעולם ולקנות ספרים אני חייבת עבודה.אבל ללא הועיל.

את רוב שעות היום אני מבלה בבית.בעיקר בעבודות הבית.והעובדה הזאת רק גורמת לי להרגיש יותר כלואה.

אין לי חשק לצאת..אני יוצאת רק כשאני חייבת להביא משהו מהמכולת וכולי..

בינתיים ניצלתי את הפיקדון הצבאי שלי שרק נפתח והוא מחזיק אותי על המים לעת עתה.

כשאני חושבת על כל המצב הזה אני נזכרת בכמה שורות מהספר "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה":

-בתירגום חופשי-

"כשאתה מסתכל בשמים אתה יודע שאתה מסתכל על כוכבים בני מאות ואלפי שנות אור ממך. וחלק מהכוכבים כבר לא קיימים יותר כי לאור שלהם לקח כל כך הרבה זמן להגיע אלינו שהם כבר מתים, או שהם התפוצצו וקרסו והפכו לננסים אדומים. וזה גורם לך להיראות קטן מאוד, ואם יש לך קשיים בחיים זה נחמד לחשוב שהם מה שנקרא זניחים, מה שאומר שהם כל כך קטנים שאתה לא צריך לקחת אותם בחשבון בזמן שאתה מחשב משהו."





And when you look at the sky you know you are looking at stars which are hundreds and thousands of light-years away from you. And some of the stars don't even exist anymore because their light has taken so long to get to us that they are already dead, or they have exploded and collapsed into red dwarfs. And that makes you seem very small, and if you have difficult things in you life it is nice to think that they are what is called negligible, which means they are so small you don't have to take them into account when you are calculating something.

_______________________________________________________________________

אתמול היה יום השנתיים ו5 חודשים שלנו.הבן זוג הביא לי עציץ קטן של סחלבים הולנדיים.

קראתי המון על איך לטפל בהם ונראה שהם די קשים לגידול.

אני כבר מגדלת נענע,אורגנו,רוזמרין,בזיליקום,עציץ קקטוס קטן ולאחרונה גם שתלתי בטטה שהוציאה המון עלים מטפסים בצורת לבבות.

ובדירה הקטנה שאנחנו שוכרים פשוט אין מקום לעוד עציצים,אז בינתיים שמתי את הסחלב בין כולם על אדן החלון.

בן הזוג גם הבטיח שנילך לאחת העמותות ונאמץ חתול-אבל זה כבר סיפור לפוסט אחר.





היום היה ולנטיין.בן הזוג אומר שזה חג מסחרי לכן הוא לא רצה לחגוג אותו.

בכל זאת נסעתי לחנות משקאות וקניתי את היין הכי טוב שמצאתי,ועוגה.

הכנתי בשר וירקות בתנור ופתחנו את היין,ישבנו כמה זמן בסלון ואחרי העוגה הוא נרדם עלי.

__________________________________________________________

סיימתי את "יער נורווגי" של הרוקי מורקמי.הספר היה לי די קשה מבחינת התוכן.אומנם אין בו שום דבר מפתיע למי שמתמצא קצת בתרבות יפן,אבל העלילה שלו נורא כבדה.אישית הרגשתי כאילו שהסופר התאמץ לאמלל את הדמויות עד סוף הספר.





כרגע אני קוראת את "אותלו" של שייקספיר.

לא קראתי את העבודות של שייקספיר כבר המון זמן,לכן העמודים הראשונים היו לי קצת קשים אבל מהר מאוד נשאבתי לתוך המחזה.אני בעמוד 61 ונכון לעכשיו המחזה מזכיר לי קצת את הספר "הרוזן ממונטה כריסטו" של דיומא.

הבן זוג ניסה לקרוא קצת מהמחזה אבל אחרי כמה שורות התייאש ושאל אותי איך אני מבינה ממנו משהו (זו תעלומה גם בשבילי).