אי שם בגיל מטומטם כלשהו מתי שאשכרה היה לי אכפת מהבלוג הזה עשיתי DO TO LIST מפגרת ורשמתי שם "להתאהב" לא באמת האמנתי במשימה הזאת, כי הייתי כבר בת טיפשעשרה מספיק גדולה אך עדיין בלי קראש רציני ברזומה ופשוט לא חשבתי שזה יגיע. להתאהב זה קשה וככה חשבתי, עד שהגעתי לצה"ל. אני חושבת שחשבתי שקשה להתאהב כי לא היו לי ידידים בנים משמעותיים חוץ מהגייפרינד שלי. כל השאר היו סתם בנים שאת מבלה את איתם הזמן ביציאות או באיזה בר ועושה צחוקים איתם ומידי פעם איזה שחנ"ש...אבל לא כאלה שתופסים נפח יומיומי בחיים ובוואטספ. ואז זה קרה, התגייסתי ליחידה מעורבת של שיש בה 2 בנים על בחורה אחת וזה היה בלתי נמנע. רכשתי מספר בלתי מבוטל של ידידים ולא סתם ידידים, ידידי נפש, ידידי אמת, חברים לחיים ולטיול ולמסע ולכל דבר. מבחורה שבקושי היו לה ידידים טסתי עם 2 בנים לחו"ל זה נראה למישהו לגיטימי?? פיתחתי פשוט יכולת מדהימה להתחבר עם אנשים. זה נוגע לכל המינים. אני לא מנסה להעדיר את עצמי אבל מבחורה בת 15 שקצת מפחדת מלגשת לצל של עצמה מצאתי את עצמי מתחברת לבן אדם תוך יום-יומיים. אולי כי זה צה"ל והמסגרת מאפשרת, אולי מנוכח הנסיבות וכולם מבינים שצריך לזרז את עניין הקליק בחברות, ככה או ככה אני הידידה המושלמת.

חברה נפלאה ואשת סוד של הבנות, והבחורה של החברה של הבנים... עד כאן מה רע? מה שרע הוא שעם הידידיות עמוקות הנפש, קל להתחיל לפתח רגשות. חברה הכי טובה שלך יכולה להיות הדבר המושלם להתחתן איתו- היא חכמה, היא מצחיקה, היא חושבת כמוך בהרבה מובנים, היא מבינה אותך! ויש בה את כל התכונות שאת מחפשת בבן אדם, לא סתם היא חברתך הטובה ביותר! אבל תמיד תהיה ותשאר אותה בעיה יחידה, אין לה זין. היא לעולם לא תהיה זיווג הגון. חבל נכון? ואז מגיע הידיד שלך. שהוא גבר רצח, והוא דואג לך, והוא מצחיק והוא חכם...והוא כל התכונות וכל מה שהזכרתי בפסקה לעיל. למה שלא תתאהבי בו??? ALSO, HE HAS THE D ואז זה קורה, את מתחילה להתאהב בו או שאת חושבת שאת מתחילה להתאהב בו או שאת סתם אוכלת סרטים ושום דבר לא קורה כי את לא נועזת מספיק או שהוא לא נועז מספיק או שהכל בראש שלך??????? בשנה אחת אחרי שנים רבות שלא, מצאתי את עצמי מתאהבת ב3 גברים שונים. הראשון, לא נוגע לפוסט הזה. מקרה פרטני של בחור שהתחיל איתי בפייסבוק וזה אשכרה התפתח למשהו וחשבתי שהוא אביר האבירים עד שזה נקטע מהר מאוד. אמנם קצר ולא רציני או מעניין אבל הייתי מאוהבת בטירוף, בין אם זה בהרגשה או בבן אדם, אני יכולה להבטיח שהייתה שם התאהבות. ואז הגיע השני. שבעצם היה שם עוד מלפני הראשון. טירונות- אויבים מושבעים. אימון מתקדם- הידידים הכי טובים. קורס מכים- ספק ידידים ספק מאוהבים אחד בשני. הוא תמיד היה שם, תמיד שם בשביל לעקוץ, תמיד בשביל להציק, תמיד בשביל להקשיב ותמיד בשביל להקניט- תמיד עם חברה באזרחות. אז לא היה כלום, אבל תמיד היה משהו באוויר. וכמה שלא ניסיתי וכמה שהכחשתי, הוא פשוט נכנס ללב הדפוק שלי ולא הצלחתי להוציא אותו. לא משם ולא מהפנטזיות שלי. ולבסוף הגיע השלישי. הכי נכון אבל גם הכי מסובך. אמנם לכאורה הכי נגיש. פנוי ואפילו מאוד. חכם וגם מצחיק ויותר חשוב תמיד צוחק ממני. רגיש וחיובי שאפתן ודברן, עם לב רחב ומצליחן. ואוהב אותי גם אם זה רק קצת. והנה אני,ניצבת אל מול השלישי, השלישי- שביליתי איתו שעות על גבי שעות במשרד כשאני מתה לישון אבל סתם נהנתי במחיצתו. השלישי- שטסתי איתו ביחד לחו"ל אבל לא היינו לבד אז זה היה פשוט לא זה. השלישי- שביחד התאמנו לקצונה למרות שבסוף הוא התקבל ואני לא. השלישי שתוך זמן קצר מידי הפך להכל. עומדת מולו ולא מסוגלת, כי אני יותר מידי הכנסתי את עצמי לאיזה פריינדזון לא מודע. כי אני הבחורה של החברה. כי אנחנו מדברים חופשי מידי על בנים בנות בנות בנים וכל שאר הירקות. כי אני "לא מחוברת מספיק לצד הנשי שלי" כמו שהסטלנית מהשיקוף אמרה לי. כי וכי וכי- יש מיליון סיבות. אבל העיקרית היא שפשוט אין לי אומץ. אין לי אומץ, אין לי מספיק בטחון. אני מפחדת מהסירוב, אני מפחדת שאני לא בראש שלו בכלל. מתאים כאן נאום של "למה שהוא ירצה אותי" אבל אני יודעת שיש הרבה סיבות לרצות אותו במיוחד אצלו. אני לא רוצה לאבד אותו, מעדיפה אותו כידיד כשיש לי אליו חשק עז ולא ממומש, מאשר כידיד לשעבר שהיה מביך מידי מכדי להמשיך איתו. אבל מה שגרוע באמת שאין שני ואין שלישי. לפעמים זה שניהם ביחד, ולפעמים אני מוסיפה מישהו שאני חושבת שתופס את המקום הרביעי. וממישהי שלא מפתחת רגשות לאף אחד הפכתי לאיזה מתאהבת סדרתית. נמאס לי שזה תמיד מרדף. מרדף גם אם זה לא באמת מרדף כי אני לא עושה יותר מידי, אני כנראה יותר מסרבת לבחורים מאשר מנסה להתאמץ בלהשיג כאלה שאני פעם ב- רוצה. אבל כל החיים אני תקועה בלופ של כלום. או שאני מעמיסה בחורים בבר כמו ציפס של מקדונלס וזורקת אותם אחרי כמה שעות כי זה נהיה יבש ומגעיל. או שאני מתאהבת בהם בסתר ולא יודעת מה לעשות עם זה. ולא קורה כלום. ובגיל 19 כל הבנות כבר בעלות חבר של שנים או חודשים או בעלות יזיז קבוע. ורק אני יבשה כמו מדבר סהרה בלי כלום ואף אחד כאילו זה נורמטיבי וכבר נהיה קשה מידי ולמה בן זוג לא יכול להיות דבר טבעי בשבילי? עד כאן, תסכוליה של רווקה ממורמרת לעד.

