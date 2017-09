9/2017

(ואו מלא זמן לא כתבתי כאן)

בוא תסביר לי , יש איזה מן עונג חולני שאתה שואב מזה? ואם כן אז תן לי ממנו קצת כדי גם אני אצחק במקום למצוא נחמה בשירי אהבה קיטשים.

אז קודם היה את הבחור ההוא. שזה הרגיש כאילו it's mean to be- ורציתי את זה. באמת שרציתי! חשבתי מחשבות חיביות אספתי אנרגיות טובות וכל השיט- והוא נעלם.

ועכשיו הבחור הזה. זה התחיל טוב והוא היה ממש חמוד, אז אמרתי למה לא ובאתי עם ראש פתוח, בלי יותר מדי ציפיות, בלי מחשבות חיביות או שליליות- והינה גם הוא נעלם.

אז בא לך להגיד לי מה קיבינימט אתה רוצה?