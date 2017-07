מלאו כאן את כתובת האימייל

7/2017

תרצה לדעת מאיפה הצלקות שלי?

הפוסט הזה לא הולך להיות פשוט לקריאה. לפחות לא היה פשוט לכתוב אותו. הוא נכתב בעקבות שיחה מאד נסערת על אדם קרוב שאני מכירה, ואני מקווה שאולי זה ישפיע על מה שאני רוצה שזה ישפיע. כדי שזה לא יהיה מאוחר מדי. בשביל מ'. ♥

פרק 1- על חתונה ולוויה: ההודעה על המוות שלך תפסה אותי לא מוכן. עברו כמעט שלוש שנים מאז שהכל התפוצץ. מהרגע שהבנתי שאני לא מסוגל להכיל אותך יותר. את לא יכולת להכיל את זה שאני לא מסוגל להכיל אותך יותר. עם כמה שרציתי, עם כמה שניסיתי. הבטחתי שאהיה שם בשבילך כשתצטרכי אותי. אני זוכר כשבכל פעם שהכרתי מישהי, ישר הייתי מספר לה עליך, על החברה האבודה שלי, על כמה שאני צריך להיות זמין בשבילך. היו כאלו שלא קיבלו את זה וסילקו אותי מחייהן, והייתה רק אחת שהסתקרנה ממך בדיוק כמו שאני הסתקרנתי ממך בהתחלה. היא קיבלה את זה. היינו בחיפושים אחר אולם שבו נרצה למסד את הקשר בנינו. כשעזבנו את האולם השני והתקדמנו לשלישי קיבלתי טלפונים. בהתחלה לא עניתי. רציתי להיות עם בחירת ליבי ולתכנן יחד איתה את היום הגדול בחיינו. אבל כשהטלפונים לא פסקו הבנתי שאני חייב לענות. זה היה אבא שלה מהצד השני של הטלפון. הטלפון נשמט לי מהיד, כשהקרקע נשמטה לי מעל הרגליים. התיישבתי והכרזתי "היא מתה". לאט לאט הרגשתי איך אני מתנתק מהכל, וקול עמום ודואג שואל מי מתה ומה קרה. היא הרימה את הטלפון ושמעה על הבשורה גם היא. היא החזיקה לי את היד תוך כדי שהיא שומעת פרטים על הלוויה. מיותר לציין שבאולם השלישי בחרנו לא להתחתן. בדרך לבית העלמין קניתי זר אדום. תיאר בך כל כך הרבה דברים. פצע מדמם, נפש לא רגועה. וכל הזמן אני חושב על עלייך, ועל ניקולה, ועל מה שהיא עוללה לך. אני רוצה להאמין שהסבל שלך הסתיים. שאת בעולם שקט יותר וטוב יותר. ועכשיו את זו שצוחקת, ורואה את המפלצת שלך נשרפת ונעלמת. שחם לך ובטוח לך איפה שלא תהיי. היו לי כל כך הרבה דברים להגיד לך, שכבר לא ייצא לי. וגם כל כך הרבה שאלות. העיקרית שבהן הייתה, איך אני נפטר מ-אלפר, המפלצת שלי?

פרק 2- תרצה לדעת מאיפה הצלקות שלי? היא פתחה לי את הדלת. היא לא אמרה דבר. התיישבתי על הספה עם הגב אליה, כשהיא במטבח מוזגת יין. "תרצה לדעת מאיפה הצלקות שלי?" היא שאלה, כשהיא מתקרבת אליי, עם כוס יין אחת ביד והשנייה בשפתיים הצבועות בצבע אדום בוהק. "תמיד רציתי" עניתי לה ולקחתי ממנה את כוס היין שהיא הגישה לי. "אוקיי, מאיזו להתחיל?" "מאיזו שבא לך." "מהחזה? לא, לא מהחזה" היא צחקה "היא זו שהכי מעניינת אותך. טוב אני אתחיל מהבנאליות. הצלקות מהחתכים של הורידים בידיים. כשהייתי בת 15 ופגשתי פעם ראשונה את ניקולה והיא שיכנעה אותי לפגוע בעצמי. אוי, כמה שאני מתגעגעת לתקופות האלו שאלו היו הדברים היחידים שהיא שיכנעה אותי לעשות. הייתי עושה את זה עם מספריים, סכינים חדות, סכין יפנית שאבא שלי היה חותך איתה דברים. כשהוא גילה מה אני עושה, הבן זונה פשוט זרק אותן!" היא צוחקת אבל אני מרגיש שהיא נחנקת מדמעות. "הצלקת ביד הייתה שהייתי בת 7 בערך. היה לשכנים שלנו כלב, אמסטף גדול כזה, מפחיד, והוא נעץ את השיניים שלו ביד שלי. לא סתם אומרים שלכלבים יש אינטואיציה חזקה. כנראה הוא ראה כבר מאז איזו נשמה מתה יש לי והוא הרגיש מאוים. הצלקת בבטן הייתה אחרי האונס וכשהייתי בטוחה שאני נושאת ברחם שלי את הילד של הטינופת, הפסולת המהלכת, המפלצת הזאת. לא יכולתי לשאת את זה ולא הייתי מסוגלת שאיש יידע מזה, וניקולה הביאה לי רעיון ולחתוך לעצמי את הבטן ולהוציא את מה שהתחיל לחיות בתוכי." היא מתחילה לבכות. אני רוצה להתקרב אליה ולחבק אותה, שתרגיש פחות לבד, אבל היא מתעקשת שלא. "בבקשה, תתן לי לסיים! אני יכולה לעשות את זה." "את לא חייבת אם את לא רוצה." "אני רוצה. אז ניקולה הביאה לי את הרעיון לחתוך לעצמי את הבטן, ולא יכולתי, כי כאב לי כל כך,, ובסוף מצאו אותי ככה והתחיל כאוס. הייתי חייבת לתת הסברים, אבל לא רציתי. ומכאן מגיעה הצלקת שהכי מרתקת אותך. ניקולה הציעה לסיים את הכאוס, היא אמרה שהפסדתי ואני צריכה להכיר בזה. אז לקחתי סכין ונעצתי אותו בלב הרקוב שלי. זה היה הכרטיס כניסה שלי למחלקה הסגורה." התנשפתי. דמעות חנקו את הגרון וייבשו אותו. "ויש עוד צלקת אחת. אתה לא רואה אותה, אבל היא הכי כואבת." היא השתתקה. "את רוצה לספר לי מהי?" "לא, אני רוצה שתלך." "אני לא יכול לעזוב ככה." "אם תישאר אני לא יודעת מה אני אעשה. בבקשה, תעוף מפה". "אני אלך בתנאי שאת מבטיחה לי שאת לא עושה לעצמך עוד צלקת." אני לא יכולה להבטיח כלום. בבקשה תעוף מפה. עכשיו!" היא מדליקה סיגריה ואני קם. אני עומד מאחורי הדלת ושומע אותה בוכה בפנים. אני קורא לה בשם אבל היא צורחת שאני אלך.

פרק 3- YOU KNOW THAT I'M NO GOOD זה היה באמצע פברואר. אני חושב שהייתי בשיאו של דיכאון חורף. הלכתי לבר הקרוב במטרה להשתכר עד אבדון חושים. שם פגשתי בה בראשונה. היא ריתקה אותי. היא הייתה צנומה, העור שלה היה לבן כמו הלבן שבתוך העיניים שלה, שיער שחור חלק וארוך, עיניים ירוקות. לבושה בשמלה שחורה שמבליטה עד כמה היא רזה. מין גותית כזאת. התיישבתי לידה ושאלתי אותה מה אני מזמין לה לשתות. היא הסתכלה עליי, אפילו לא חייכה אליי, ואמרה לי לא. היא רק אמרה שהיא לא צריכה כלום מאף אחד והתחילה לספר לי על איך היא רואה את העולם. לא הסכמתי עם שום מילה שהיא אמרה, אבל אני יודע שרק התעניינתי בה יותר. המחשבה על מה ואיך עובר על בן אדם משפיעה על חשיבה של בן אדם הדהדה בי כל כך חזק. היא לא סיפרה כלום, אבל היא אמרה כל כך הרבה. דיברנו כל כך הרבה שלא הרגשתי את הזמן עובר. היא כל כך ריתקה אותי שאפילו לא הייתי מסוגל לקום להשתין אחרי 4 בירות כי פחדתי שכשאחזור, היא כבר לא תהיה שם. והיא הדבר הכי טוב שקרה לי בתקופה האחרונה. הבר הלך והתרוקן מרגע לרגע, ואז הברמן אמר את הדבר שהכי לא רציתי לשמוע. "אנחנו סוגרים." אחרי מאבק עיקש היא הסכימה שאשלם עליה את החשבון. ובדרך ליציאה, ידעתי שאני צריך לעשות משהו כדי להמשיך את מה שהיה בבר. "תקשיבי, אממ..הייתה לי איתך את השיחה הכי טובה שהייתה לי בזמן האחרון, ואני רוצה ל.." היא צחקה. "בשביל מה לך?" "כי אני רוצה." "תקשיב ילד, יש בי כמויות הרס, שאתה לא תוכל להכיל. אני כמו חור שחור שיבלע אותך לתוך מקום הרסני ונוראי. אתה תישרט ממני ברמות שאתה לא יכול לדמיין בכלל עד כמה אפשר להישרט." "אני אקח את הסיכון." "הנפש שלי חולה. היא שחורה יותר מהשיער שלי." "אני לא מפחד מזה." היא נשמה עמוק. "אוקיי, אני גרה כמה רחובות מפה. אם תרצה לבוא, תשאל מה שאתה רוצה לשאול, וברגע שהיום הזה ייגמר, אתה תצא לי מהחיים ואני אצא משלך. דיל?" "דיל." חייכתי בחוסר שביעות רצון. הגענו אליה עם הזריחה. היא המשיכה לספר לי על הדרך בה היא רואה את העולם. הבנתי מה היא אומרת. לא הבנתי מאיפה זה נובע. וכששאלתי אותה היא בהתה בי כמה שניות והחליטה להשתיק אותי עם נשיקה. גאד, הטעם שלה היה כל כך ממכר. כאילו לילית נכנסה בה וגרמה לי להשתגע. לאבד שליטה. לאבד כל היגיון. החולצה שלי ירדה, וכך גם השמלה שלה. היא הובילה אותי לחדר שינה, ושמה ברקע את you know I'm no good בקאבר של הקופים. הבגדים המשיכו לרדת, וזרקתי אותה על המיטה וקפצתי מיד אחריה. כשבאתי להוריד לה את התחתונים, היא דרשה להיות מעליי. "אף אחד לא יהיה מעליי יותר. מהיום אני בשליטה."

פרק 4- ניקולה זה היה באמצע החום של האוגוסט. אני זוכר שהגעתי וחיכית לי עירומה מבגדים ומזגן בקור של 16 מעלות. כשהגעתי התיישבתי על הספה, ואת היית במטבח מאחוריי. דיברת איתי, והסתובבתי עליך ואז ראיתי את הגב שלך חשוף. על העורף היה לה קעקוע די גדול. "מי זאת בקעקוע?" שאלתי אותה. "זאת ניקולה." "ניקולה?" "כן. אני לא בטוחה שאני רוצה לספר לך עליה האמת." "למה לא?" "כי אתה תברח ממני." "תנסי אותי" "ניקולה היא החברה הכי טובה שלי, אבל היא גם האויבת הכי גדולה שלי." "למה לא הכרתי את החברה הכי טובה שלך עדיין?" "כי אתה לא תראה אותה." "למה?" "כי היא חיה בתוכי." "אני לא חושב שאני מבין..." "ניקולה היא המפלצת שלי. היא נכנסה לי לחיים כשהייתי בת 15. היא התחילה ממועקה, והיא הפכה לכתם שחור, שרק גדל וגדל עד שהיא מצאה לעצמה שם ופנים. היא מכוערת, כמו שאתה רואה, והיא מלאה בהרס, ואני שונאת אותה, כי היא יותר חזקה ממני. היא גם חכמה, היא יודעת בדיוק מה להגיד לי כדי לגרום לי להרגיש כל כך קטנה והכי חרא בעולם." "מתי היא הופיעה בפעם האחרונה?" "היא לא נעלמת אף פעם." "את לא מרגישה בטוחה אף פעם?" "לא." "אפילו איתי?" "אפילו איתך." "אין משהו שיכול לעזור לך להעיף אותה מהחיים שלך?" "שום דבר. גם לא אתה. בהתחלה חשבתי שאולי אתה התרופה, כי לא ברחת כל כך מהר. אבל אין לה תרופה." "אז מה את מתכוונת לעשות לגביה?" "אין לי מה לעשות. אנחנו שנינו נלחמות על אותו דבר" "על מה אתן נלחמות?" "היא כלואה בתוכי. והיא לא תפסיק להילחם נגדי עד שהיא תביס אותי. היא לא תשחרר כל עוד אני חיה." "ואת מתכוונת לוותר לה?" "אני לא יודעת. אנ..אני.. אין לי כח. אני לא יכולה מולה." "אני גם לא אוכל להתמודד עם זה." "אז תלך." "אני מצט.." "אל." היא מדליקה סיגריה ואני קם. אני עומד מאחורי הדלת ושומע אותה בוכה בפנים. אני קורא לה בשם אבל היא צורחת שאני אלך....

8/7/2017