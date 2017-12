כינוי: Harvey







12/2017

Drawn Out - זה הכל.

"Wind still carries the sound maybe I'll disappear" רוחות של סוף. אני קיים כאן בצורה כזאת או אחרת כבר יותר מדי זמן. עברתי הרבה. שיקפתי בעצמי צורות רבות. את רובן חיבבתי בדרכי האומללה. כמה חן ויופי יכולים לדבוק ללא הרף בחרפה שקראתי לה "...". כמה אור יש בחושך הזה. כמה חושך יש באור הזה. העולם, בלחישה, מזכיר לי שאני צריך לנוע ממקום למקום. מזכיר לי שחשוב לנשום. שצריך לנשום.

כמה מתחשב מצידו.



בדיוק ברגע השיא,

שבו דיברתי עם האלוהים שמתעורר לחיים רק כשעומדים להירדם לעולם, שוב הייתה זו יד אנושית שהעירה אותי, בחוצפה, ממנוחה שכל כך הייתי זקוק לה. פגעתי בעצמי לא מזמן. מספיק בשביל לשמוע את המקהלה שבתוכי רועמת בשכרון חושים. כל האנשים שאני, שרו להם ביחד. צרחו בשמחה את השיר העצוב שאני הכי אוהב. זה היה מושלם. וכמו תמיד, בשילוב של גורל ושל חיטוט בלתי פוסק במי שרצה שיעזבו אותו בשקט, שוב דפקו ממני משהו מושלם. כשהתעוררתי לא היה זכר לדבר. לא למקהלה. לא לאלוהים הכימי ההוא. לא למנוחה שרציתי לקבל. שוב כלום. כלום שוב. אני כזה. אני אחר. אני קיים. אני לא. אני רוצה. אני לא. אני לוקח. אני לא. אני נותן. אני לא. אני נושם... ישראל הרגישה לי שונה הפעם. הזכרונות קיבלו גוון אפל במקום בטוח. המקומות שאליהם התרגלתי כבר לא רצו אותי בתוכם. האינסטינקטים שלי היו כלא היו. שוב הייתי תינוק. זקוק כל כך. כל כך זקוק.

אין לגבר בודד את הלוקסוס הזה. בכיתי הרבה. הסתובבתי ברחוב הרבה. אמהות נתנו בי מבטי גועל והתגלגלו עם ילדיהן זריז זריז. אולי זה הזקן. אולי הבגדים המלוכלכים. אולי המבט הנזקק למגע. אולי זה פשוט אני. לכסף מעולם לא הייתה משמעות בעבורי. את מרבית ממה שהיה לי הענקתי לחברות הטובות של ביאה מגאונה. זונות. חלקן כבר לא חייבות להיות. שיניתי משהו הפעם. לטובה, מי היה מאמין?!

אני מכור למחסור הזה. גם כשכבר הייתה לי אפשרות לחיות אחרת עדיין חלמתי על הכלום הזה. אז קדימה. חוזרים אחורה לחיים פשוטים יותר. לפני שחזרתי הייתי צריך לסגור כמה פינות. כמה פרצופים היו זקוקים להסבר כלשהו. אף אחד לא אהב את ההחלטות שלי בעבר, אז מה זה כבר משנה שגם עכשיו כולם חושבים ההיפך?! הולך נגד הזרם על פרנציפ. homeless contrarian. homeless. אל תשאלו אותי איך, כי זה משונה אפילו בשבילי, אבל בדרך לשדה התעופה קיבלתי את המציצה הכי רטובה ונהדרת שאי פעם קיבלתי. זה היה מושלם. ה-מי לא חשוב כמו ה-מה. זה תמיד ככה אצלי. זה לעולם לא ישתנה. אז להתראות. לכו תדעו, אולי אפילו ניפגש במקרה ברחוב מתישהו. אתם תשמרו מרחק. תעמידו פנים שלא ראיתם. אולי תקמטו את הפרצוף לזווית הכל כך מוכרת הזאת.. אתם לא תדעו במי הבטתם, ואנחנו נפספס איזו שיחה מעניינת על דברים כאלה ואחרים. אני כבר לא מכיר את הארץ. לא יודע בדיוק לאן ללכת ואיפה אפשר לישון בחוץ בלי שיציקו לי. אבל זה לא חשוב. כשיצאתי מהצבא הלכתי ישר לרחוב, גם מבלי לדעת מה מחכה לי.

ושרדתי... אלה החיים שלי. עד לאן אגיע, אין לי מושג. שיהיו לכם חיים מלאים וטובים. עם בית חם ובן/בת זוג שידאגו לכם יותר מלעצמם. עם אהבה. זה חשוב. אפשר בלעדיה אבל היא לנצח תהיה האידיאל.

נתראה בחיים אחרים, כשכולנו נהיה חתולים! אגב, קוראים לי רפאל. קראו לי רפאל. "As the poisonous time leaves us gasping for air we run for the past but we're already there"



נכתב על ידי Harvey , 10/12/2017 21:54